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МиГ-29 обойдется минобороны Словакии в копеечку

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Словакии выплатит российской самолетостроительной компании (РСК) «МиГ» более 2,6 млн евро за ущерб, причиненный крушением истребителя МиГ-29 во время тренировочного полета в 2019 году.

Это следует из опубликованного соглашения о компенсации между сторонами.

«Ущерб российской стороне был нанесен тем, что в самолете МиГ-29 были использованы агрегаты РСК «МиГ», а не только узлы и материалы Минобороны», — заявила пресс-секретарь словацкого министерства Мартина Коваль Какащикова.

Напомним, пишет Eadaily, истребитель МиГ-29 разбился в конце сентября 2019 года под словацкой Нитрой во время испытательного полета. 

Непосредственной причиной инцидента стала нехватка топлива и последующее решение пилота катапультироваться. Согласно заключениям комиссии, падение не было вызвано ни состоянием самолета, ни действиями пилота. 

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Страны
Россия
Словакия
Продукция
МиГ-29
Компании
МиГ РСК
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