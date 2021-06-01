МиГ-29 обойдется минобороны Словакии в копеечку

Министерство обороны Словакии выплатит российской самолетостроительной компании (РСК) «МиГ» более 2,6 млн евро за ущерб, причиненный крушением истребителя МиГ-29 во время тренировочного полета в 2019 году.

Это следует из опубликованного соглашения о компенсации между сторонами.

«Ущерб российской стороне был нанесен тем, что в самолете МиГ-29 были использованы агрегаты РСК «МиГ», а не только узлы и материалы Минобороны», — заявила пресс-секретарь словацкого министерства Мартина Коваль Какащикова.

Напомним, пишет Eadaily, истребитель МиГ-29 разбился в конце сентября 2019 года под словацкой Нитрой во время испытательного полета.

Непосредственной причиной инцидента стала нехватка топлива и последующее решение пилота катапультироваться. Согласно заключениям комиссии, падение не было вызвано ни состоянием самолета, ни действиями пилота.