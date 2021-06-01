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Военно-промышленный курьер

Убивать за «демократию» прерогатива США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Джо Байден считает, что демократия в США и других странах находится в опасности и в настоящий момент в мире идет борьба между этой политической системой и авторитаризмом. С соответствующей речью американский лидер выступил в понедельник на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в США Дня поминовения.

По утверждению хозяина Белого дома, американские войска «вели битву» за демократию «на полях сражений по всему миру».

В качестве примеров Байден перечислил в том числе войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке. «Эта задача лежит и на каждом из нас, каждый день. Сама демократия находится в опасности, как здесь, у нас дома, так и по всему миру», — полагает Байден.

По его словам, отмечает ТАСС, от того, как поведут себя американцы, будет зависеть, «устоит ли демократия» перед лицом «могущественных сил, которые желают навредить ей». «Борьба за демократию идет во всем мире, борьба между демократией и авторитаризмом», — заявил Байден.

«Демократия» демократией, но захваченные нефтяные скважины в той же Сирии американцы отдавать не собираются.

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Страны
Афганистан
Вьетнам
Ирак
Сирия
США
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