Рогозин объяснил, почему пришел на презентацию космического мерча в костюме

Глава Роскосмоса сказал, что "родился в костюме" и ему нужно "дорасти" до того, чтобы носить такую одежду

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал журналистам, что ему нужно "дорасти" до того, чтобы носить космический мерч.

"Мне нужно дорасти до уровня, когда я смогу носить такого рода одежду. Я, к сожалению, родился в костюме, видимо, в нем и помру. В силу отсутствия свободного времени привык к костюму", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналистов, почему он пришел не в презентуемой одежде. Он также подчеркнул, что Роскосмос рассчитывает, что эту одежду будут разрабатывать, шить, реализовывать в России. "Мы не идем по пути массового ширпотреба. Наша задача - не уронить качество", - подчеркнул он.

В понедельник в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ прошла презентация кобрендинговых проектов "Твой космос". В рамках мероприятия были представлены коллекции одежды и аксессуаров, посвященные космонавтике. Всего было представлено 80 моделей, среди которых отдельная коллекция, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

В мероприятии приняли участие гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, первый замглавы госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников, космонавты Олег Кононенко, Сергей Рязанский, гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. Также презентацию посетили актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые должны в октябре отправиться на МКС для съемки фильма.

Ранее Рогозин пообещал, что в ближайшие 2-3 года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике. По его словам, тогда на майках людей будет логотип Роскосмоса, а не NASA.