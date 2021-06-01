Войти
ТАСС

Рогозин объяснил, почему пришел на презентацию космического мерча в костюме

545
0
0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Роскосмоса сказал, что "родился в костюме" и ему нужно "дорасти" до того, чтобы носить такую одежду

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал журналистам, что ему нужно "дорасти" до того, чтобы носить космический мерч.

"Мне нужно дорасти до уровня, когда я смогу носить такого рода одежду. Я, к сожалению, родился в костюме, видимо, в нем и помру. В силу отсутствия свободного времени привык к костюму", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналистов, почему он пришел не в презентуемой одежде. Он также подчеркнул, что Роскосмос рассчитывает, что эту одежду будут разрабатывать, шить, реализовывать в России. "Мы не идем по пути массового ширпотреба. Наша задача - не уронить качество", - подчеркнул он.

В понедельник в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ прошла презентация кобрендинговых проектов "Твой космос". В рамках мероприятия были представлены коллекции одежды и аксессуаров, посвященные космонавтике. Всего было представлено 80 моделей, среди которых отдельная коллекция, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

В мероприятии приняли участие гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, первый замглавы госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников, космонавты Олег Кононенко, Сергей Рязанский, гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. Также презентацию посетили актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые должны в октябре отправиться на МКС для съемки фильма.

Ранее Рогозин пообещал, что в ближайшие 2-3 года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике. По его словам, тогда на майках людей будет логотип Роскосмоса, а не NASA.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
25.05.2020
Советское наследие Америки
19.06.2019
Гендиректор "Главкосмоса": Россия готова строить модули МКС для других стран
14.03.2019
Глава NASA рассказал об уникальных и прочных взаимоотношениях с Россией в космосе
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
15.05.2014
Брифинг Дмитрия Рогозина и Олега Остапенко о международном сотрудничестве в космической сфере
06.05.2013
И все-таки он полетел!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 11:05
  • 227
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 11:03
  • 20
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 11:00
  • 1
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 10:34
  • 1
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:49
  • 1
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей
  • 01.06 09:38
  • 1
Ростех планирует разработать самолетную версию вертолетного двигателя ВК-1600В
  • 01.06 08:57
  • 55
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 08:17
  • 48
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 06:39
  • 1
Войска на Курилах отрабатывают задачи по приведению в высшие степени боеготовности
  • 01.06 04:35
  • 76
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 04:08
  • 8
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В