Российский истребитель сопроводил над Балтикой стратегический бомбардировщик ВВС США

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Истребитель Су-27 Балтийского флота пришлось поднимать в понедельник в воздух из-за обнаружения над нейтральными водами Балтийского моря приближающейся к государственной границе РФ воздушней цели.

Как сообщил Национальный центр управления обороной РФ, "российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота".

"Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отметили в центре.