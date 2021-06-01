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Интерфакс-АВН

Российский истребитель сопроводил над Балтикой стратегический бомбардировщик ВВС США

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС, архив

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Истребитель Су-27 Балтийского флота пришлось поднимать в понедельник в воздух из-за обнаружения над нейтральными водами Балтийского моря приближающейся к государственной границе РФ воздушней цели.

Как сообщил Национальный центр управления обороной РФ, "российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота".

"Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отметили в центре.

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Страны
Россия
США
Продукция
Су-27
Проекты
БФ
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