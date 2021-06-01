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ТАСС

Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем

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Кадр видео перехвата истребителями ВВС России американского бомбардировщика В-52Н
Кадр видео перехвата истребителями ВВС России американского бомбардировщика В-52Н.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Нарушения государственной границы РФ не допущено

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 поднимался в понедельник для сопровождения американского стратегического бомбардировщика В-52Н над Балтийским морем вблизи границ РФ. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (входит в Минобороны России).

Там уточнили, что 31 мая российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - отметили в НЦУО.

В центре подчеркнули, что российский летчик идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря.

"После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в НЦУО.

Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, добавили в центре.

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