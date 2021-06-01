Войти
Российская газета

Шойгу рассказал о нарастании военных угроз на западном направлении

511
0
0

На западном стратегическом направлении нарастают военные угрозы. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе. Об этом на заседании коллегии Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море. Только в прошлом году они трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. "Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет", - напомнил Шойгу.

Он сказал, что одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи наших границ. За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. К самым крупным за последние тридцать лет - "Дефендер Юроп-2021" - привлекли до 40 тысяч военнослужащих. "Их главная цель - отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу", - уточнил министр.

Такие действия, по его мнению, разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Россию принять меры адекватного противодействия. "Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск, - отметил Шойгу. - До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей". Их создание синхронизировано с поставкой современного вооружения и военной техники. До конца года войска округа получат около 2 тысяч единиц оружия.

Министр также рассказал о подготовке к совместным стратегическим учениям "Запад-2021". Они пройдут в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Шойгу подчеркнул, что эти маневры являются плановыми, проводятся по решению президентов двух стран и носят исключительно оборонительный характер. "В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты", - сообщил министр.

До конца этого года войска Западного военного округа получат около 2 тысяч единиц оружия

Отдельно он говорил о военно-морских парадах в честь Дня ВМФ. Их организуют 25 июля в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в сирийском порту Тартус. К торжествам привлекут до 15 тысяч человек, более 200 кораблей, порядка 80 воздушных судов и свыше ста единиц боевой техники.

По поручению президента РФ Владимира Путина в год 325-летия российского флота минобороны проводит пятый в истории России Главный военно-морской парад. По традиции он состоится в Санкт-Петербурге. Там задействуют 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих. Впервые к параду привлекут корабли Пограничного управления ФСБ России.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
28.12.2020
Александр Фомин объяснил, зачем России морской объект в Африке
28.10.2020
Не числом, а уменьем
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 11:05
  • 227
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 11:03
  • 20
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 11:00
  • 1
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 10:34
  • 1
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:49
  • 1
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей
  • 01.06 09:38
  • 1
Ростех планирует разработать самолетную версию вертолетного двигателя ВК-1600В
  • 01.06 08:57
  • 55
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 08:17
  • 48
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 06:39
  • 1
Войска на Курилах отрабатывают задачи по приведению в высшие степени боеготовности
  • 01.06 04:35
  • 76
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 04:08
  • 8
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В