Патрушев объяснил, зачем нужна новая стратегия нацбезопасности

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Важность обновления стратегии национальной безопасности России объясняется тем, что за последнее время в условиях меняющейся внутренней и внешней обстановки характер угроз нацбезопасности претерпел существенные изменения, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В минувшую пятницу на заседании Совета безопасности рассматривался проект новой стратегии нацбезопасности РФ. Патрушев пояснил в этой связи, что решение разработать новую редакции стратегии - "отнюдь не внезапное".

"Согласно федеральному закону о стратегическом планировании, стратегия национальной безопасности должна корректироваться каждые шесть лет. Подготовка проекта документа продолжалась около года. В рабочую группу входили представители министерств и ведомств, научных кругов и общественности", - сказал секретарь Совбеза в интервью "Российской газете".

Он напомнил, что предыдущая редакция стратегии была принята 31 декабря 2015 года.

"Ее реализация способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России. Обеспечена надежная защита от военных опасностей и военных угроз. На должном уровне решаются задачи по обеспечению территориальной целостности, суверенитета, государственной и общественной безопасности. Существенно снижен уровень террористической активности. Российская экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению", - подчеркнул Патрушев.

Но за последнее время в условиях меняющейся внутренней и внешней обстановки характер угроз национальной безопасности "претерпел существенные изменения", отметил он.

"Стремление США и ряда стран Запада сохранить свою мировую гегемонию провоцирует рост межгосударственных противоречий, ведет к ослаблению системы обеспечения международной безопасности", - сказал Патрушев.

Все отчетливее проявляются недружественные по отношению к России действия, направленные на ослабление российской государственности, внутреннего единства, оборонного потенциала, добавил он.

"В целях сдерживания России активизируется политическое и экономическое давление, осуществляются попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, инспирирования и радикализации протестного движения, размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ряд государств открыто называют Россию угрозой и даже военным противником", - отметил Патрушев.

Также набирает обороты ведущаяся Западом "кампания по фальсификации мировой истории", "целенаправленно формируются русофобские настроения", считает секретарь Совбеза РФ.

"Используемые рядом государств двойные стандарты в политике и экономике препятствуют повышению эффективности многостороннего сотрудничества на важных для всех направлениях урегулирования конфликтов, борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, организованной преступностью. Такие контрпродуктивные подходы все больше распространяются и на новые угрозы, связанные с появлением ранее неизвестных инфекционных заболеваний, обеспечением международной информационной безопасности, решением экологических проблем", - добавил Патрушев.

По словам Патрушева, в новой стратегии подчеркивается, что "только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества". "Сила нашего государства - это, прежде всего, наши люди. Они должны иметь достойную заработную плату, хорошее образование, быть обеспечены работой, жильем, качественной медициной. В каждом из стратегических национальных приоритетов содержатся задачи, которые направлены на сбережение народа", - отметил секретарь Совбеза.

"Новая стратегия призвана способствовать сбережению и повышению качества жизни народа Российской Федерации, дальнейшему укреплению обороноспособности России, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа нашей страны", - подытожил Патрушев.