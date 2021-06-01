Патрушев назвал высший приоритет новой стратегии нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске.

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности России определяет задачи по устойчивости экономики страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В интересах обеспечения экономической безопасности в стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых. Важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

При этом одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности России становится лидерство в развитии науки и технологий, отметил Патрушев.

"Для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости страны необходимо расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство", - добавил он.

Новая редакция стратегии нацбезопасности России определяет высшим приоритетом сбережение народа России, а целью обороны - создание условий для мирного социально-экономического развития, заявил Николай Патрушев.

"В новой редакции стратегии в соответствии с посланием президента Федеральному собранию высшим приоритетом определено сбережение народа России", - сказал он в интервью "Российской газете".

Он добавил, что для этого необходимо в приоритетном порядке добиться повышения доходов российских граждан, создать им комфортную и безопасную среду.

Конституционные права и гарантии в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры должны быть "безусловно обеспечены" во всей России, добавил Патрушев.

"Целями обороны являются создание условий для мирного социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Он отметил, что этих целей можно достигнуть не только путем стратегического сдерживания потенциальных противников и совершенствования военной организации государства.

Они, по его словам, также реализуемы за счет снижения угрозы развязывания новой глобальной войны, предотвращения гонки вооружений, укрепления стратегической стабильности и взаимного доверия, использования политических средств, механизмов дипломатии и миротворчества.

Положения о поддержании ядерного потенциала и готовности Вооруженных сил к боевому применению отражены в новой редакции стратегии национальной безопасности России, отметил Николай Патрушев.

"Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета "Оборона страны". Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения", - сказал он в интервью "Российской газете".

Россия может при необходимости пойти на силовой ответ на угрозы своему суверенитету и территориальной целостности - это предусмотрено новой редакцией Стратегии национальной безопасности РФ, сообщил Николай Патрушев.

"В новой редакции Стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

На вопрос, имеются ли в виду военные действия, Патрушев ответил: "В первую очередь введение специальных экономических мер, но в случае необходимости и силовые методы принуждения".

Патрушев отметил, что в обновленной стратегии также уделено внимание "морально-политическому" и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе.

Россия стремится к повышению доверия и безопасности в международной сфере, это подчеркивается в новой редакции стратегии нацбезопасности РФ, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"В новой редакции стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Он добавил, что в стратегии отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации.