Войти
РИА Новости

Патрушев рассказал о новой стратегии информационной безопасности

472
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Информационное пространство станет одним из ключевых приоритетов новой редакции стратегии нацбезопасности России, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По его словам, в последнее время для России стала актуальной проблема появления новых угроз:

  • —использование IT-технологий для вмешательства во внутренние дела России;
  • —значительное увеличение числа компьютерных атак на российские информационные ресурсы;
  • —стремление транснациональных корпораций закрепить контроль над информационными ресурсами интернета;
  • —масштабное распространение недостоверной информации;
  • —рост преступности с применением цифровых технологий.

"Более активное проявление этих угроз обусловило необходимость формирования нового стратегического национального приоритета - информационная безопасность. Его реализация должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве", — подчеркнул он.

Патрушев подчеркнул, что Москва выступает за развитие межгосударственного сотрудничества в этой сфере и создание глобального международно-правового режима, которые обеспечивал бы регулирование этой отрасли.

Борьба с искажением истории

Секретарь Совбеза добавил, что новая стратегия также будет направлена на защиту духовно-нравственных ценностей и исторической памяти на фоне попыток их искажения.

"Будущее России, помимо материального благополучия ее граждан, зависит и от того, как нам удастся сохранить духовность и нравственность, традиции, передать молодому поколению память о героическом прошлом их предков", — сказал он.

По его словам, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти в стратегии отмечены как один из главных приоритетов.

Фальсификация исторических фактов, истинных причин и итогов Второй мировой войны, возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны, по сути своей, преступны, подчеркнул Патрушев.

"Сегодня, когда живых свидетелей трагедии Второй мировой войны остается с каждым годом все меньше, различные псевдоисторики и фальсификаторы чувствуют себя все вольготнее. К большому сожалению, их работа во многих странах ведется и по государственному заказу. В некоторых из них до того исказили историю, что советских воинов называют оккупантами, оправдывают действия фашистов и героизируют нацистских преступников", — добавил он.

По словам Патрушева, речь, в том числе, идет об Украине.

"Не справляясь с решением социально-экономических проблем, Киев поддерживает радикалов и националистов, из уст украинских политиков и военных все чаще звучат милитаристские заявления, раскручивающие кампанию о "российской угрозе". При этом их западные партнеры закрывают глаза на возрождение нацизма в Европе, прикрываясь тезисом, что радикалы есть в любом государстве", — отметил он.

Патрушев назвал недопустимым уравнивание отдавших жизни за свободу Родины с нацистскими преступниками.

В апреле президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. В числе основных угроз там отмечают как и различные проблемы использования новейших технологий, так и попытки вмешательства во внутренние дела.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Похожие новости
25.12.2020
Гибридная война против культурного кода
28.08.2019
Россия обеспокоена планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР - Патрушев
05.06.2017
Совет безопасности России отмечает 25-летие
20.02.2016
Неколокольные интересы России
23.09.2014
Угрозы в ассортименте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 11:05
  • 227
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 11:03
  • 20
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 11:00
  • 1
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 10:34
  • 1
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:49
  • 1
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей
  • 01.06 09:38
  • 1
Ростех планирует разработать самолетную версию вертолетного двигателя ВК-1600В
  • 01.06 08:57
  • 55
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 08:17
  • 48
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 06:39
  • 1
Войска на Курилах отрабатывают задачи по приведению в высшие степени боеготовности
  • 01.06 04:35
  • 76
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 04:08
  • 8
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В