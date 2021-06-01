Патрушев рассказал о новой стратегии информационной безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму.

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Информационное пространство станет одним из ключевых приоритетов новой редакции стратегии нацбезопасности России, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По его словам, в последнее время для России стала актуальной проблема появления новых угроз:

—использование IT-технологий для вмешательства во внутренние дела России;

—значительное увеличение числа компьютерных атак на российские информационные ресурсы;

—стремление транснациональных корпораций закрепить контроль над информационными ресурсами интернета;

—масштабное распространение недостоверной информации;

—рост преступности с применением цифровых технологий.

"Более активное проявление этих угроз обусловило необходимость формирования нового стратегического национального приоритета - информационная безопасность. Его реализация должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве", — подчеркнул он.

Патрушев подчеркнул, что Москва выступает за развитие межгосударственного сотрудничества в этой сфере и создание глобального международно-правового режима, которые обеспечивал бы регулирование этой отрасли.

Борьба с искажением истории

Секретарь Совбеза добавил, что новая стратегия также будет направлена на защиту духовно-нравственных ценностей и исторической памяти на фоне попыток их искажения.

"Будущее России, помимо материального благополучия ее граждан, зависит и от того, как нам удастся сохранить духовность и нравственность, традиции, передать молодому поколению память о героическом прошлом их предков", — сказал он.

По его словам, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти в стратегии отмечены как один из главных приоритетов.

Фальсификация исторических фактов, истинных причин и итогов Второй мировой войны, возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны, по сути своей, преступны, подчеркнул Патрушев.

"Сегодня, когда живых свидетелей трагедии Второй мировой войны остается с каждым годом все меньше, различные псевдоисторики и фальсификаторы чувствуют себя все вольготнее. К большому сожалению, их работа во многих странах ведется и по государственному заказу. В некоторых из них до того исказили историю, что советских воинов называют оккупантами, оправдывают действия фашистов и героизируют нацистских преступников", — добавил он.

По словам Патрушева, речь, в том числе, идет об Украине.

"Не справляясь с решением социально-экономических проблем, Киев поддерживает радикалов и националистов, из уст украинских политиков и военных все чаще звучат милитаристские заявления, раскручивающие кампанию о "российской угрозе". При этом их западные партнеры закрывают глаза на возрождение нацизма в Европе, прикрываясь тезисом, что радикалы есть в любом государстве", — отметил он.

Патрушев назвал недопустимым уравнивание отдавших жизни за свободу Родины с нацистскими преступниками.

В апреле президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. В числе основных угроз там отмечают как и различные проблемы использования новейших технологий, так и попытки вмешательства во внутренние дела.