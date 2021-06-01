Турецкая БМП ACV-15 сдала «экзамены» после модернизации

Турция успешно модернизировала отечественную БМП ACV-15. Вчера, 30 мая, портал savunmasanayist.com сообщил о том, что компании Aselsan и FNSS объявили о завершении ходовых и огневых испытаний обновлённой боевой машины.

Теперь, в рамках контракта от 2019 года, для турецкой армии будут модернизированы 133 БМП ACV-15. Стоимость работ оценивается в 900 млн турецких лир ($105 млн). Поставки планируется завершить к 2023 году. После чего планируются новые контракты, поскольку на вооружении у Турции находится порядка 2000 единиц ACV-15.

Ходовые и огневые испытания модернизированной БМП ACV-15

Вместо одноместной башни с 25-мм пушкой обновленные БМП получат необитаемую башню NEFER с орудием такого же калибра, но на стабилизированной платформе. NEFER имеет расширенные возможности управления огнём с помощью бортовой компьютеризированной системы управления огнём и двухосной стабилизированной независимой системы прицела. Стандартное оснащение башни также включает систему дневного и ночного видения, лазерный дальномер, автоматическое сопровождение цели и системы автоматического баллистического расчёта. Кроме того, глубокой модернизации подвергся корпус ACV-15. Он получил усиленную противоминную защиту. Помимо этого, на обновлённую БМП устанавливается вспомогательный силовой блок, система кондиционирования и пожаротушения, а также ряд других улучшений.

Турецкая БМП ACV-15 разработана компанией FNSS и состоит на вооружении армии Турции с 1992 года. Она построена на базе американской бронемашины AIFV (Advanced Infantry Fighting Vehicle), которая, в свою очередь, является «потомком» американского бронетранспортёра 1. Всего в Турции построено 2945 единиц ACV-15 в различных модификациях, из которых свыше 500 поставлено на экспорт.