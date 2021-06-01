Войти
WarSpot

Турецкая БМП ACV-15 сдала «экзамены» после модернизации

580
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Турция успешно модернизировала отечественную БМП ACV-15. Вчера, 30 мая, портал savunmasanayist.com сообщил о том, что компании Aselsan и FNSS объявили о завершении ходовых и огневых испытаний обновлённой боевой машины.

Теперь, в рамках контракта от 2019 года, для турецкой армии будут модернизированы 133 БМП ACV-15. Стоимость работ оценивается в 900 млн турецких лир ($105 млн). Поставки планируется завершить к 2023 году. После чего планируются новые контракты, поскольку на вооружении у Турции находится порядка 2000 единиц ACV-15.

Ходовые и огневые испытания модернизированной БМП ACV-15

Вместо одноместной башни с 25-мм пушкой обновленные БМП получат необитаемую башню NEFER с орудием такого же калибра, но на стабилизированной платформе. NEFER имеет расширенные возможности управления огнём с помощью бортовой компьютеризированной системы управления огнём и двухосной стабилизированной независимой системы прицела. Стандартное оснащение башни также включает систему дневного и ночного видения, лазерный дальномер, автоматическое сопровождение цели и системы автоматического баллистического расчёта. Кроме того, глубокой модернизации подвергся корпус ACV-15. Он получил усиленную противоминную защиту. Помимо этого, на обновлённую БМП устанавливается вспомогательный силовой блок, система кондиционирования и пожаротушения, а также ряд других улучшений.

Турецкая БМП ACV-15 разработана компанией FNSS и состоит на вооружении армии Турции с 1992 года. Она построена на базе американской бронемашины AIFV (Advanced Infantry Fighting Vehicle), которая, в свою очередь, является «потомком» американского бронетранспортёра 1. Всего в Турции построено 2945 единиц ACV-15 в различных модификациях, из которых свыше 500 поставлено на экспорт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
ACV-15
Компании
Aselsan
Nurol
Проекты
ИТ
Похожие новости
19.10.2020
Турция модернизирует ACV-15
27.01.2020
ВС Турции намерены провести модернизацию ББМ ACV-15
02.12.2019
Президент Эрдоган и турецкая оборонная промышленность
15.05.2017
Турецкая бронетехника на выставке IDEF-2017. Часть 2: FNSS
27.12.2013
На крыше: состояние и тенденции в сфере дистанционно управляемых боевых модулей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 11:05
  • 227
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 11:03
  • 20
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 11:00
  • 1
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 10:34
  • 1
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:49
  • 1
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей
  • 01.06 09:38
  • 1
Ростех планирует разработать самолетную версию вертолетного двигателя ВК-1600В
  • 01.06 08:57
  • 55
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 08:17
  • 48
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 06:39
  • 1
Войска на Курилах отрабатывают задачи по приведению в высшие степени боеготовности
  • 01.06 04:35
  • 76
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 04:08
  • 8
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В