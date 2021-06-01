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ТАСС

Гендиректор одного из институтов Роскосмоса досрочно покинул свой пост

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АО "Научно-исследовательский институт точных приборов"
АО "Научно-исследовательский институт точных приборов".
Источник изображения: АО "НИИТП"

Совет директоров АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора предприятия Александра Люхина и расторжении с ним трудового договора

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг РКС Роскосмоса) Александр Люхин досрочно покинул свой пост. Об этом говорится в сообщении холдинга "Российские космические системы", распространенном в понедельник.

"Сегодня, 31 мая 2021 года, состоялся Совет директоров АО "Научно-исследовательский институт точных приборов", который принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора предприятия Александра Люхина и расторжении с ним трудового договора по инициативе работника", - говорится в сообщении.

Люхин возглавлял НИИ ТП с августа 2019 года.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Люхина по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По их данным, Люхину вменяют трудоустройство Елены Горбачевой, которая не имеет высшего образования, сначала заместителем гендиректора НИИ ТП по финансам, а затем советником по финансам. Как отмечают СМИ, она окончила три курса экономического факультета частного университета Натальи Нестеровой. Против нее возбуждено дело за использование подложных документов.

Официально в Роскосмосе ситуацию не комментировали.

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