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Российская газета

Военные проложили в Крыму временный водопровод

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Сборка трубопроводных магистралей
Сборка трубопроводных магистралей.
Источник изображения: МО РФ

Вооруженные силы участвуют в решении общегражданских вопросов. Так, для бесперебойного водоснабжения населения Крыма военные проложили временный водовод протяженностью 32 километра. Об этом в понедельник на заседании коллегии Минобороны РФ сказал глава ведомства Сергей Шойгу.

Он уточнил, что создание такой транспортной артерии позволило снять водную блокаду с полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Кроме того, уточнил Шойгу, когда в ряде регионов России из-за сильных морозов и обильных снегопадов перемерзли муниципальные сети водоснабжения и было нарушено транспортное сообщение, инженерные и эксплуатационные подразделения Вооруженных сил подвозили воду гражданскому населению и расчищали дороги от снежных заносов.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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