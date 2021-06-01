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The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно

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Истребитель ВМС США f18 вылетает с американского авианосца «Карл Винсон»
Истребитель ВМС США f18 вылетает с американского авианосца «Карл Винсон».
Источник изображения: © AP Photo, Bullit Marquez

В армии в тактических сценариях для оптимизации военных действий наряду с личным составом используют новые автономные системы, оружие и технологии на базе искусственного интеллекта, — «открывает Америку» автор. Но открыть не смог. Ведь у России и Китая все это тоже есть… О каком же «секретном» оружии он хотел сказать?

При моделировании случается, что истребители, оснащенные искусственным интеллектом, выигрывают воздушные бои у истребителей пилотируемых, - управляемых уникальным человеческим сознанием. Значит ли это, что один в конечном счете лучше другого? Многое о человеческом мозге еще неизвестно или считается загадкой. Этот сложный, разнообразный организм способен выполнять математические функции, а также множество других субъективных задач, например, испытывать вдохновение, чувства, эмоции или намерения. Вычислить его с помощью математически выверенных компьютерных алгоритмов и системы "единиц и нулей" гораздо труднее.

Однако искусственный интеллект (ИИ) развивается очень быстро и, как считают некоторые опытные разработчики, даже расширяет свою способность измерять, каталогизировать и анализировать более субъективные переменные. Скорость перемен ошеломляет. Однако сможет ли когда-нибудь неорганический компьютер осознать плохо поддающиеся расчету явления вроде намерений, интуиции, абстрактных философских категорий - и то, как эмоции влияют на поведение человека?" Ответ на этот вопрос пока отрицательный - по крайней мере, в обозримой перспективе.

Несмотря на неумолкающие споры и рост производительности систем с ИИ в симуляциях, дополненной реальности и моделированных воздушных боях, есть все основания полагать, что этот спор надо признать временно решенным. Есть консенсус, который попросту нивелирует все аргументы, что из этого в конечном итоге лучше, и просто констатирует, что и то, и другое необходимо вместе. В долгосрочной перспективе это решение, пожалуй, оптимальное. При этом нет никаких сомнений, что компьютеры, особенно аналитические системы с искусственным интеллектом, значительно быстрее, лучше и эффективнее людей, поскольку они выполняют миллионы организационных, аналитических и сравнительных функций за миллисекунды, - экономя при этим время и повышая эффективность. Вот почему разработчики оружия для всех родов войск делают упор на тандем человек-машина, чтобы облегчить когнитивную нагрузку на людей, принимающих решения, сэкономить время и дать личному составу возможность сосредоточиться на ключевых решениях.

Так, директор рабочей группы по боевым машинам нового поколения генерал-майор Росс Коффман (Ross Coffman), который сейчас разрабатывает роботов для войны будущего, сообщил, что процесс модернизации, рассчитанный на сражения будущего, "намного шире единиц и нулей".

Глава перспективного командования генерал Джон Мюррей (John Murray) ясно дал понять, что, несмотря на все обещания автономии и обработки и обмена информацией с помощью искусственного интеллекта, для создания комбинированного пилотируемо-беспилотного экипажа и даже экипажа без участия человека в принципе, все равно потребуются люди-операторы с ключевыми полномочиями, которые будут контролировать и направлять процесс принятия командных решений. Неслучайно, что новые боевые машины, например, прототип армейской "боевой машины с опциональным пилотированием" - смогут работать как в пилотируемом, так и беспилотном режиме в соответствии со спецификой конкретного задания. То же самое можно сказать о малозаметных истребителях ВВС шестого поколения и других платформах ВВС. Справедливо это и для стремительно расширяющегося флота беспилотных надводных кораблей ВМФ всех размеров, многие из которых при необходимости смогут обходиться без моряков.

И это одна из причин, почему, несмотря на тревожные темпы развития автономии и аналитики в реальном времени и организации данных с помощью ИИ, армейские футурологи все чаще экспериментируют с новыми системами. Это не только позволяет понять, что работает в боевых условиях, а что нет, но и предлагает точки зрения и идеи, возможные лишь через человеческое познание. В армии это называется "точки соприкосновения", - когда в тактических сценариях для оптимизации военных действий наряду с личным составом используют новые автономные системы, оружие и технологии на базе искусственного интеллекта. В частности, передовая разведывательная машина-беспилотник или робот с боеприпасами сможет быстро выполнять широкий спектр важных функций в прямом бою, но при необходимости все же будет принимать указания от людей.

Крис Осборн - редактор журнала "Нейшнл интерест". Ранее работал в Пентагоне экспертом в канцелярии помощника министра обороны по вопросам снабжения, материально-технического обеспечения и технологий. Также работал ведущим и военным комментатором в ряде национальных телеканалов. Имеет степень магистра сравнительного литературоведения Колумбийского университета.


Крис Осборн (Kris Osborn)

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1 комментарий
№1
01.06.2021 10:23
Цитата, q
Глава перспективного командования генерал Джон Мюррей (John Murray) ясно дал понять, что, несмотря на все обещания автономии и обработки и обмена информацией с помощью искусственного интеллекта, для создания комбинированного пилотируемо-беспилотного экипажа и даже экипажа без участия человека в принципе, все равно потребуются люди-операторы с ключевыми полномочиями, которые будут контролировать и направлять процесс принятия командных решений.
У людей-пилотов ведь тоже есть командиры, в полёте у них постоянный радиобмен, где они докладывают обо всех своих действиях, согласуют дальнейшие - с чего вдруг роботы должны действовать полностью автономно, ничего не согласуя ни с кем - откуда такие мысли вообще? Типа могут и сами, без согласований - значит только так и будет? Да с чего вдруг, это ж не логично. Само собой, роботы точно так же будут выполнять приказы, согласовывать все свои действия с командованием, обо всём докладывать. И не будут они палить во все стороны на своё усмотрение - это запросто можно реализовать и не вижу причин почему реализовывать не станут. Поменьше надо смотреть фильм "Терминатор", где робот ходит сам по себе и палит куда захочет.
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