Командующий ВВС Азербайджана ознакомился в Турции с новыми моделями беспилотников

Баку. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Командующий Военно-Воздушными Силами (ВВС) Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров находится в турецком городе Конья для участия в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений "Anatolian Phoenix-2021", сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

"В ходе визита состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между ВВС стран-участниц учений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.