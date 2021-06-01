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Интерфакс-АВН

Командующий ВВС Азербайджана ознакомился в Турции с новыми моделями беспилотников

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Anka-S
Anka-S.
Источник изображения: topwar.ru

Баку. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Командующий Военно-Воздушными Силами (ВВС) Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров находится в турецком городе Конья для участия в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений "Anatolian Phoenix-2021", сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

"В ходе визита состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между ВВС стран-участниц учений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
БПЛА
Военные учения
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