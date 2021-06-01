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Российская газета

Подготовка стратегических учений РФ и Беларуси перешла в активную фазу

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Источник изображения: rg.ru

В активной фазе находится подготовка совместных стратегических учений России и Беларуси "Запад - 2021". Как сообщил на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу, учения пройдут в сентябре на полигонах Беларуси и Западного военного округа. При подготовке к "Западу-2021" проведен ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня.

По словам министра, с июня Минобороны России и Беларуси приступают к выполнению задач в рамках совместных учений специальных войск. Шойгу подчеркнул, что эти маневры являются плановыми. Они проводятся по решению президентов России и Беларуси и носят исключительно оборонительный характер.

Министр отметил, что партнеры будут проинформированы о параметрах учений в установленные международными договорами сроки. Кроме того, само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов двух стран.


Александр Степанов

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Шойгу Сергей
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Военные учения
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