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Военно-промышленный курьер

США набросили шпионскую сеть на Евросоюз

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Источник изображения: vpk-news.ru

Между союзниками должно быть доверие, минимальное сотрудничество, поэтому потенциальные свидетельства в пользу того, что Соединëнные Штаты шпионили за ведущими политиками Европы с помощью датской разведки требуют самому серьëзного изучения.

Об этом заявил министр Франции по европейским делам Клеман Бон, передаëт агентство France-Presse. По его словам, сначала необходимо «проверить факты», а затем «сделать выводы в плане сотрудничества».

Датские и европейские СМИ, в том числе французская Le Monde, сообщили, что США шпионили за ведущими политиками в Европе, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, с 2012 по 2014 год с помощью датской разведки. Агентство национальной безопасности (АНБ) США, как утверждается, воспользовалось для этого сотрудничеством по наблюдению с подразделением военной разведки Дании (FE).

«Это не то, что следует преуменьшать», — отметил Клеман Бон, признав, что аналогичные обвинения, указывающие на американскую слежку за Меркель с помощью технических средств сбора информации, появились ещë в 2013 году. «Мы не живем в каком-то приятном мире, поэтому такое поведение, к сожалению, может случиться», — посетовал глава французского ведомства.

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Страны
Германия
Дания
США
Франция
Проекты
Евросоюз
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