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Военно-промышленный курьер

Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами

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Источник изображения: vpk-news.ru

В составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до конца текущего года будет сформирован дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров типа Island, которые переданы нашему государству в рамках двустороннего сотрудничества с США.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, об этом заявил министр обороны Андрей Таран. По его словам, к уже принятым в боевой состав ВМС Украины катерам «Старобельск» и «Славянск» в течение 2021 года присоединятся еще три катера проекта Island.

«Восстанавливая боевую действенность отечественного флота, мы переоснащаем его вооружением, которое было бы совместимо с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа Island поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями», - подчеркнул Таран.

В настоящее время, как отметил глава украинского оборонного ведомства, на катерах, которые будут названы «Сумы» и «Фастов», в американском городе Балтимор полностью завершено восстановление технического состояния.

УНИАН сообщает, что проводится отладка механизмов и систем, начата работа по установлению вооружения на каждом из них. Эти два катера планируют отправить в Украину в течение третьего квартала текущего года. Также соответствующие технические работы проводятся и на пятом патрульном катере Р194. Он, оснащенный оружием, оборудованием и техническими средствами, будет доставлен в Одессу в конце 2021 года.

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США
Украина
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NATO
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1 комментарий
№1
01.06.2021 10:34
Это вам не атомный "Князь Олег" с "Булавами", тут всё серьёзно, всё по-взрослому. Это вам не строить в Николаеве атомный "Ульяновск", тут американские супертехнологии.
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