В военно-морских парадах в День ВМФ примут участие порядка 200 кораблей

В парадах также будут участвовать порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тыс. военнослужащих и гражданского персонала, заявил министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Порядка 200 кораблей и до 15 тыс. военнослужащих и гражданского персонала примут участие в военно-морских парадах в честь Дня ВМФ России, которые пройдут в нескольких городах 25 июля. Об этом сообщил на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Главный военно-морской парад состоится 25 июля - в День ВМФ - в Санкт-Петербурге, отметил министр. Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).

"Всего в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тыс. военнослужащих и гражданского персонала. Благодаря прямой видеотрансляции миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть эти торжественные мероприятия", - сказал министр.

Шойгу добавил, что в параде в Петербурге "будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих". Впервые к мероприятию привлекаются корабли пограничного управления ФСБ России, отметил он.

По словам министра, по окончании Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге все желающие смогут посмотреть на Дворцовой площади под открытым небом рок-оперу "Юнона и Авось". Главные роли в ней исполнят артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, известные актеры и популярные музыканты.

Шойгу подчеркнул, что при проведении мероприятий парада "будут соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции".

Модернизация объектов системы отопления МО РФ

Свыше 3 млрд рублей внебюджетных средств планируется привлечь для модернизации объектов системы отопления Минобороны РФ в девяти регионах России, заявил Шойгу.

Он отметил, что прошедшая зима выдалась холодной и затяжной, особенно в восточных регионах страны. Остров Русский неоднократно попадал в зону ледяных осадков, Приморье, Камчатка, Сахалин страдали от тайфунов, со зданий срывало кровлю, из-за шквалистого ветра возникали перебои в электроснабжении. "Тем не менее благодаря слаженным действиям с трудностями мы справились. Одним из факторов снижения аварийности стал механизм государственно-частного партнерства", - отметил министр.

"Впервые на федеральном уровне реализуются концессионные соглашения по модернизации 13 котельных и 126 км сетей в Самарской области. Объем инвестиций превышает 255 миллионов рублей. Рассматриваются предложения о заключении соглашений еще с девятью субъектами на обновление 250 объектов теплоснабжения и 982 км сетей. Планируется привлечь внебюджетные средства в размере более 3 млрд рублей", - добавил Шойгу.

В рамках мероприятий по повышению энергоэффективности коммунальных объектов и услуг три котельные переведены с жидкого топлива на природный газ, что позволит значительно сократить расходы на их эксплуатацию, прогнозируемая ежегодная экономия составит около 100 млн рублей, отметил министр.