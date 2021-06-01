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РИА Новости

Эксперт оценил ответ России на действия НАТО у западных границ

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Перебазирование вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) на оперативные аэродромы
Перебазирование вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) на оперативные аэродромы.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новые 20 воинских частей и соединений, которые будут созданы в Западном военном округе, позволят нейтрализовать новые угрозы и вызовы для безопасности России со стороны НАТО и значительно усилят общий потенциал ЗВО, заявил РИА Новости в понедельник известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил в ходе коллегии военного ведомства, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Минобороны РФ сформирует в ЗВО около 20 новых соединений и воинских частей.

"Это вполне естественное и своевременное решение, учитывая обострение военно-политической обстановки в Европе, активные приготовления НАТО к боевым действиям против Российской федерации. Новые соединения будут призваны парировать как текущие, так и перспективные угрозы в связи с деятельностью Североатлантического альянса, и укрепят безопасность наших западных рубежей, чтобы сделать их непреодолимыми в случае военной экспансии блока НАТО", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что сформировать новые части можно будет как в рамках существующей штатной численности ВС РФ, так и за счёт её наращивания.

"Не исключено, что будет принято организационное решение по увеличению штатной численности, если это потребуется, но это уже прерогатива Совета безопасности России и президента РФ как верховного главнокомандующего. Пока у нас есть возможность в рамках существующей численности и инфраструктуры, чтобы изыскать возможность для новых формирований", - отметил собеседник агентства.

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