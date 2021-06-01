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РИА Новости

Военный эксперт рассказал, как Россия может ответить на действия НАТО

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Россия может разместить на своих западных рубежах больше оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", а в определенных обстоятельствах дислоцирует там гиперзвуковые ракеты средней дальности, прогнозирует российский военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в понедельник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу объявил, что в ответ на действия стран НАТО на западном стратегическом направлении Россия сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.

"Будут добавлены, скорее всего, части ракетного вооружения оперативно-тактического … я говорю про "Искандеры". А ракеты средней дальности появятся только в ответ, если в Европе разместят. Мы это сделаем достаточно быстро и оперативно, но есть маленький нюанс – все эти ракеты будут работать по технологии управляемого гиперзвука, то есть получат гиперзвуковые боеголовки", - сказал Леонков РИА Новости.

Кроме того, по его оценке, на западных рубежах России могут появиться дополнительные подразделения Воздушно-космических сил. Также будет продолжаться перевооружение Балтийского и Черноморского флотов, уверен эксперт.

Выход России из Договора по ограничению обычных средств вооружения (ДОВСЕ) и размещение в Западном военном округе нескольких армий, в том числе воздушной, сухопутной и бронетанковой, по мнению Леонкова, не были восприняты НАТО всерьез.

С 2014 года страны НАТО регулярно оставляют какую-то часть вооружений, задействованных в учениях вдоль российских границ, а также модернизируют базы и отрабатывают логистику, напомнил собеседник агентства.

Он напомнил о предстоящем саммите НАТО, на котором будет рассматриваться концепция НАТО-2030. В ней, по словам Леонкова, закладывается увеличение финансирования на закупку новых вооружений, продвижение в восточном направлении, "сдерживание России".

"К тому же там прописано, что теперь НАТО придет к военно-политическому единству, то есть нельзя будет заблокировать решение о принятии какой-либо страны в НАТО в качестве союзника или в качестве партнера. НАТО говорит, что она теперь открыта для любых стран, которые будут противостоять авторитарным режимам. Авторитарными странами они называют Россию и Китай, которые обозначены в качестве военных противников", - пояснил Леонков.

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