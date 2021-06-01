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Российская газета

Китайские плавающие танки потеснили американские амфибии в Таиланде

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Источник изображения: rg.ru

Морская пехота королевских военно-морских сил Таиланда получила первый взвод (три машины) плавающих танков VN16.

Эти бронемашины разработаны и выпускаются китайской корпорацией NORINCO и являются экспортными образцами находящихся на вооружении вооруженных сил КНР ZTD-05.

Они отличаются от другой иностранной техники аналогичного предназначения специальным оборудованием, позволяющим при передвижении по воде использовать глиссирующий режим, доводя максимальную скорость на плаву, по некоторым данным, до 25 км/ч. На суше максимальная скорость доходит до 65 км/ч. Запас хода - 500 км.

В качестве вооружения применена 105-мм нарезная пушка-пусковая установка, способная кроме обычных боеприпасов применять управляемые ракеты. Имеются также два пулемета: 7,62-мм спаренный и 12,7-мм зенитный.

Эффективность применения средств поражения обеспечивается современной системой управления огнем с лазерным дальномером и тепловизором.

Ожидается, что всего будет приобретено полтора десятка VN16 для размещения на борту также строящегося в КНР десантно-вертолетного корабля-дока класса "Тип-071Е".

Ранее такие гусеничные машины уже были поставлены в Венесуэлу.

На вооружении морпехов Таиланда до недавнего времени имелись только американские гусеничные десантные амфибии AAV7 американского производства.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
США
Таиланд
Продукция
ZBL-09
Компании
Norinco
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