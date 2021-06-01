Таиланд вооружился китайскими плавающими танками

Таиланд расширяет возможности для морского десантирования. Вчера, 30 мая, портал sina.com.cn сообщил о том, что компания NORINCO поставила в Таиланд тройку амфибийных боевых машин VN-16.

Плавающие танки предназначены для оснащения десантного корабля проекта 071Е, который Таиланд заказал у Китая в 2019 году. Первая партия насчитывает три единицы VN-16, при этом ранее сообщалось, что планируется закупка ещё трёх амфибий.

Выгрузка плавающих танков VN-16 в порту Таиланда Источник изображения: sina.com.cn

По неофициальным данным, VN-16 оснащается 105-мм пушкой с низкой отдачей, системой стабилизации, лазерным дальномером и тепловизионным прицелом. Амфибия может развивать скорость до 28 км/ч на воде. Три VN-16 обошлись Таиланду в $13 млн. Ранее эти боевые машины также были поставлены Венесуэле.