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WarSpot

Таиланд вооружился китайскими плавающими танками

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Источник изображения: warspot.ru

Таиланд расширяет возможности для морского десантирования. Вчера, 30 мая, портал sina.com.cn сообщил о том, что компания NORINCO поставила в Таиланд тройку амфибийных боевых машин VN-16.

Плавающие танки предназначены для оснащения десантного корабля проекта 071Е, который Таиланд заказал у Китая в 2019 году. Первая партия насчитывает три единицы VN-16, при этом ранее сообщалось, что планируется закупка ещё трёх амфибий.

Выгрузка плавающих танков VN-16 в порту Таиланда

Источник изображения: sina.com.cn

По неофициальным данным, VN-16 оснащается 105-мм пушкой с низкой отдачей, системой стабилизации, лазерным дальномером и тепловизионным прицелом. Амфибия может развивать скорость до 28 км/ч на воде. Три VN-16 обошлись Таиланду в $13 млн. Ранее эти боевые машины также были поставлены Венесуэле.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
Таиланд
Продукция
ZBL-09
Компании
Norinco
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