Более 200 кораблей примут участие в парадах в День ВМФ

В военно-морских парадах в честь Дня Военно-морского флота России примут участие более 200 кораблей и до 15 тысяч военнослужащих.

Как сообщил на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу, в этом году проводится пятый в истории России Главный военно-морской парад, который состоится в 25 июля в Санкт-Петербурге.

Военно-морские парады пройдут также в пунктах базирования сил флотов и флотилий - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке. Кроме того, военно-морской парад пройдет в Средиземном море - в порту Тартус. По словам Шойгу, в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники. Также в них будут задействованы до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала. "Благодаря прямой видеотрансляции миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть эти торжественные мероприятия", - сказал министр.

В главном параде к Дню ВМФ в Санкт-Петербурге будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.

При проведении парада будут соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции, подчеркнул министр.

Александр Степанов