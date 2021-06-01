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ЦАМТО

Новое гидрографическое судно "Лана" прибыло в Нигерию

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Гидрографическое судно A499 "Лана" ВМС Нигерии
Гидрографическое судно A499 "Лана" ВМС Нигерии.
Источник изображения: www.naval-technology.com

ЦАМТО, 31 мая. По информации нигерийского ресурса Guardian.ng, 17 мая в Лагос прибыло новое гидрографическое судно A499 "Лана", построенное для ВМС Нигерии французской компанией OCEA.

Судно самостоятельно выполнило 30-дневный переход из Сен-Назера (Франция) с заходом в порты Португалии, Испании, Гамбии и Ганы.

В церемонии встречи первого в истории специально построенного для нигерийского флота гидрографического судна принял участие начальник штаба ВМС Нигерии вице-адмирал А.З.Гамбо.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на строительство A499 "Лана" по проекту, сходному с океанографическим судном OSV-190 SC-WB, поставленным ВМС Индонезии, был подписан с OCEA весной 2018 года. Новый корабль должен заменить снятое с вооружения около 10 лет назад 1050-тонное судно (A498) "Лана" класса "Бульдог", применявшееся для гидрографических исследований. Строительство началось в августе 2018 года. Спуск корабля на воду состоялся 24 сентября 2020 года. Обучение экипажа началось в январе 2021 года и завершилось 12 апреля 2021 года. Церемония передачи судна командованию ВМС Нигерии состоялась 15 апреля 2021 года в Сен-Назере.

После поставки судна компания OCEA предоставит услуги по материально-техническому обеспечению корабля, его оборудования и систем.

Поставка нового судна расширит возможности ВМС Нигерии по проведению геодезических и гидрографических исследований, контролю рыболовства, проведению поисково-спасательных операций, обеспечению безопасного судоходства и безопасности на море, усилению безопасности в Гвинейском заливе.

Длина нового корабля составляет 60,1 м, максимальная скорость – 14 узлов, дальность плавания – 4400 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 50 человек, автономность – 20 суток. Судно оснащено исследовательским оборудованием, включая глубоководный многолучевой эхолот, однолучевой эхолот, ГАС бокового обзора, а также надводным аппаратом длиной 7,6 м. На борту размещены метеорологическая станция, лаборатории, мастерские.

По заявлению командования ВМС Нигерии, гидрографические исследования и составление карт водных путей играют значительную роль в обеспечении безопасности судоходства, а также в обеспечении безопасности на море. Поставка корабля, в частности, повысит безопасность в Гвинейском заливе, послужит защите морских ресурсов и обеспечению правопорядка на море.

После поставки "Лана" общее количество построенных OCEA кораблей и судов в составе ВМС Нигерии увеличилось до 18 ед. Недавно с компанией был подписан еще один контракт на строительство 35-метрового гидрографического катера для нигерийского флота.

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Страны
Гвинея
Индонезия
Испания
Нигерия
Португалия
Франция
Проекты
2020-й год
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