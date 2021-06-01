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Российская газета

В Минобороны начнет работать управление по искусственному интеллекту

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: industry-hunter.com

Управление по работе с искусственным интеллектом появится в Министерстве обороны до 1 декабря.

Как рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии России Михаил Осыко, штатные организационные мероприятия пор созданию нового управления должны завершится у декабрю. "С 2021 года в Министерстве обороны обороны уже начнет функционировать отдельно заказчик по тематике искусственного интеллекта", - рассказал Осыко.

Как ранее писала "Российская газета", управление займется использованием искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах. В  в последствии искусственный интеллект начнут применять и во многих других сферах


Александр Степанов

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