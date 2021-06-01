В Минобороны начнет работать управление по искусственному интеллекту

Управление по работе с искусственным интеллектом появится в Министерстве обороны до 1 декабря.

Как рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии России Михаил Осыко, штатные организационные мероприятия пор созданию нового управления должны завершится у декабрю. "С 2021 года в Министерстве обороны обороны уже начнет функционировать отдельно заказчик по тематике искусственного интеллекта", - рассказал Осыко.

Как ранее писала "Российская газета", управление займется использованием искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах. В в последствии искусственный интеллект начнут применять и во многих других сферах

Александр Степанов