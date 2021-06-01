Зеркало (Азербайджан): у России с Турцией снова проблемы

Маневры азербайджанской армии во взаимодействии с турецкой, планы проведения так называемой «Крымской платформы» с участием представителей Анкары, усиление военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией, — все это явно подпитывать милитаристские настроения Киева. Однако, похоже, что автора это обстоятельство только радует.

История с армянскими военными, попавшими в плен в Азербайджане, имеет вполне понятное отношение к развитию по линии Россия - Турция. Технические аспекты кто куда зашел, чем занимался и все сопровождающее, стоят гораздо меньше, чем дипломатический клубок все туже затягивающийся на Южном Кавказе.

Обратим внимание на повышающийся градус истерики в Ереване и относительно спокойную реакцию Москвы. В других случаях уже бы начинались боевые игрища с концентрацией войск и воинственными призывами на пропагандистских каналах в Москве. Наблюдаемая и даже демонстративная осторожность совсем не случайна, а тщательно продуманный вариант реагирования.

Хотя Турция фактически заблокировала заявление НАТО о практических действиях против Белоруссии, сделала это Анкара совсем не для Минска или Москвы, а исходя из собственных интересов. Наоборот, ввязывание России и Белоруссии в противостояние с Западом, а оно имеет тенденцию к расширению и углублению, вообще играет в пользу Турции.

Обратим внимание на ряд событий, наглядно характеризующих состояние турецко-российских отношений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова критиковала Анкару за официальные высказывания турецкого дипломата Танжу Билгича о том, что его страна "и через 77 лет после депортации продолжит поддерживать своих братьев для исправления тяжелого положения крымских татар, которые продолжают бороться с трудностями, порожденными аннексией Крыма". Эрдоган на совместной пресс-конференции с Зеленским 16 октября 2020 года в Стамбуле заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма Россией.

Характерно, что критика больше походила на неприкрытые угрозы: "Если такая риторика будет продолжаться, нам тоже придется обращать внимание на подобные проблемы в Турции. Нам бы не хотелось этого делать, поэтому надеюсь, что МИД Турции нас сегодня услышит". Намек на курдов очень прозрачный.

Все возрастающее раздражение в Белокаменной вызывает не просто безусловная турецкая поддержка крымско-татарского народа, но и вероятное участие в "Крымской платформе" высокопоставленного турецкого представителя. Об этом говорил президент Эрдоган на встрече со своим украинским коллегой Зеленским.

Проведение "Крымской платформы" планируется 23 августа для нового выведения на международный уровень вопроса об оккупации Крыма Россией. Уже получено достаточно много подтверждений, что в мероприятии примут участие лидеры ведущих государств. К тому же оккупацию Крыма не признают в международном сообществе.

Сам факт проведения "Крымской платформы", участие в ней государственных представителей высшего ранга сильно нервирует Москву. В очередной раз она предстает в виде оккупанта с соответствующими последствиями. Однако чисто пропагандистскими проблемами дело не ограничивается.

Еще больше напрягают Кремль расширяющееся военно-техническое сотрудничество между Киевом и Анкарой. В частности, поставки беспилотников Bayraktar для Украины. В дальнейшем их производство будет развернуто на украинских предприятиях.

Укрепление украинской армии, оснащение ее самыми передовыми образцами оружия очень беспокоит Москву. Оно во много раз усиливается тем, что реально воздействовать на Турцию Кремль не может. Кроме словесных представлений.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", "Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России". Если добавить высказывание Путина о выбивании зубов о тех, кто посягнет на территориальную целостность России, то угрожающий тон становится очевидным. В том числе и в отношении Турции.

Интересно отметить, что наступление на российские интересы, как их представляют в Москве, происходит на фоне полного игнорирования подобных предостережений турецкой стороной. Причем не только в отношении отмеченных сторон взаимодействия с Украиной, но также и на Южном Кавказе.

Нынешнее обострение на границе с Армений происходит на фоне маневров азербайджанской армии во взаимодействии с турецкой. В том числе и в маневрах "Анатолийский феникс - 2021". Отметим, что одновременно с этими маневрами Турция продолжает переброску войск в Румынию для участия в масштабных учениях НАТО Defender Europe 21. На них будет задействовано свыше 200 бронемашин и 1,3 тысячи турецких военных.

Турецкое военное присутствие на Южном Кавказе существенно ограничивает военную помощь Армении со стороны Москвы. Дело не только в возможном конфликте с Азербайджаном, что само по себе не выгодно России по многим причинам, но Турция точно не останется в стороне, а воевать с ней даже в ограниченных масштабах Москва категорически не хочет и даже в чем-то боится. Несмотря на воинственную риторику.

Одновременно Баку серьезно уменьшает военные контакты с Россией. По сравнению с прошлым участие азербайджанских военных в организуемых Москвой международных военных играх и военных маневрах будет минимальным и фактически символическим.

К политическим играм подключилась и Русская православная церковь. Председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) совершил в Москве панихиду по жертвам этнических чисток в Османской империи и произнес речь, в которой прозвучали политические оценки трагических событий. "В условиях Первой мировой войны подверглись страшным испытаниям христианские народы, проживавшие на территории Османской империи. В первую очередь пострадало греческое население Понта. Насилия, совершавшиеся против него, поражают своим масштабом и жестокостью. Это был подлинный геноцид". Он также напомнил об изгнании греческого населения из Малой Азии, которое совершилось уже при основателе Турецкой Республики Мустафе Кемале Ататюрке.

Это прямое напоминание турецкому руководству, что фактор геноцида, не только против христиан, всегда есть в запасе у Москвы и может быть использован с очевидными целями. В то же время есть ряд важных факторов, не позволяющих Москве портить отношения с Турцией. Начнем с того, что через турецкую территорию проходят нитки газопроводов очень важных для поставок российского газа в европейские страны. Реализуется проект строительства атомной электростанции и, наконец, Москва очень хочет поставлять в Турцию свои системы ПВО С-400.

Пока резких ответов на турецкие действия на Украине и на Южном Кавказе Кремль предпринимать не будет. Тем не менее, его терпение на пределе. Во что выльются ответные действия России довольно легко предугадать. Южный Кавказ станет первой точкой расширенного противостояния.

Юрий Райхель