Разбившимся в Ливии МиГ-21бис управлял бригадный генерал

Прошедший в минувшую субботу масштабный военный парад Ливийской национальной армии (ЛНА) в Бенгази был омрачен катастрофой самолета МиГ-21бис.

Крылатая машина выполняла фигуры высшего пилотажа на низкой высоте и внезапно рухнула неподалеку от места проведения торжественного мероприятия. Находившийся в кабине бригадный генерал Джамаль бен Амер не успел катапультироваться. О пострадавших на земле не сообщается.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, одна из предварительных версий - внезапное возникновение технической неисправности, приведшей к столь фатальным последствиям.

Пилот этого истребителя считался одним из самых опытных в составе военно-воздушных сил армии фельдмаршала Хафтара. Ранее он принимал активное участие в боевых действиях. В апреле 2019 года один из вылетов чуть не стал для него последним. ВВС ЛНА тогда атаковали различные военные объекты в ливийской столице Триполи. Так, в аэропорту Митига был серьезно поврежден полученный из США тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook.

В ходе одного из таких заданий по "двадцать первому" Джамаля бен Амера были выпущены сразу две ракеты переносных зенитных комплексов 9К32 "Стрела-2", одна из них поразила самолет. Летчику тогда удалось спастись.

До недавнего времени у хафтаровцев имелось около десятка МиГ-21. Некоторые из них остались еще от вооруженных сил прежнего режима, часть была получена от дружественных арабских стран.

Brigadier General Jamal bin Amer, one of the LNA’s top pilots, was killed in the crash involving MiG-21bis #698 (same MiG as the earlier parade low pass video). He had previously survived a MANPADS shoot down over Tripoli while flying a MiG-21 in April 2019. pic.twitter.com/cB1yx4xdcC — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) May 29, 2021

Алексей Моисеев