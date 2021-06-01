Россия создаст новые военные соединения у западных границ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. До конца года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей, сообщил глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Он уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", — добавил министр.

В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.

Также продолжится совершенствование навыков личного состава и органов военного управления. "Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30 процентов. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на четыре процента", — рассказал Шойгу.

В дальнейшем учения продолжатся.