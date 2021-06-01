Войти
РИА Новости

Названо российское оружие, от которого враги "убегают, как девчонки"

556
0
0
Ми-28НМ
Ми-28НМ.
Источник изображения: © Фото : Григорий Ш. / RussianPlanes.net

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника с криками броситься наутек в противоположном направлении. Об этом пишет канадский портал HotCars.

Автор статьи Бенни Кик отметил, что Россия — один из лучших производителей военной авиации в мире. За последние сто лет на каждый конфликт, в котором Москва принимала участие, у русских был культовый самолет или вертолет, который остался в памяти людей.

"Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме — МиГ-21", — пояснил он.

Как подчеркивает Кик, комплектации Ми-28НМ позавидует любой пилот, а вооружение вертолета заставит врага "убегать, как девчонка".

По его мнению, основное преимущество модернизированной версии воздушного судна заключается в способности выполнять все необходимые функции при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи.

"Радиолокационная станция и авионика российской разработки гарантируют, что у Ми-28НМ не будет слепых зон во время песчаных и снежных бурь или любых других неблагоприятных погодных условий", — пишет автор.

Кик также добавил, что новые мощные двигатели Klimov VK2500P, а также улучшенные лопасти несущего винта позволят увеличить максимальную скорость на 13 процентов и крейсерскую — до десяти процентов. Этот небольшой прирост в условиях напряженных военных действий "может решить вопрос жизни и смерти" для тех, кого вертолет создан защищать, заключил эксперт.

Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника — расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.

Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач: от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал воздушного судна входит целый набор управляемых ракет. Броня машины способна защитить экипаж от снарядов калибра до 20 миллиметров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Канада
Россия
Продукция
МИ-28
Ми-28Н
МиГ-21
Компании
Вертолеты России
Роствертол
Похожие новости
18.03.2016
Кто охотится за «Ночным охотником»
18.05.2012
На вертолетной выставке в Москве представят "Ночной охотник"
17.05.2012
Международная выставка вертолетной индустрии "Хели Раша-2012" пройдет в Москве
20.11.2008
Русские крокодилы летят навстречу китайским драконам
28.05.2007
Новые "Ми" и "Ка" летят в прошлое. Отечественное вертолетостроение выживает за счет Венесуэлы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 11:05
  • 227
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 11:03
  • 20
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 11:00
  • 1
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 10:34
  • 1
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:49
  • 1
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей
  • 01.06 09:38
  • 1
Ростех планирует разработать самолетную версию вертолетного двигателя ВК-1600В
  • 01.06 08:57
  • 55
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 08:17
  • 48
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 06:39
  • 1
Войска на Курилах отрабатывают задачи по приведению в высшие степени боеготовности
  • 01.06 04:35
  • 76
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 04:08
  • 8
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В