Названо российское оружие, от которого враги "убегают, как девчонки"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника с криками броситься наутек в противоположном направлении. Об этом пишет канадский портал HotCars.

Автор статьи Бенни Кик отметил, что Россия — один из лучших производителей военной авиации в мире. За последние сто лет на каждый конфликт, в котором Москва принимала участие, у русских был культовый самолет или вертолет, который остался в памяти людей.

"Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме — МиГ-21", — пояснил он.

Как подчеркивает Кик, комплектации Ми-28НМ позавидует любой пилот, а вооружение вертолета заставит врага "убегать, как девчонка".

По его мнению, основное преимущество модернизированной версии воздушного судна заключается в способности выполнять все необходимые функции при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи.

"Радиолокационная станция и авионика российской разработки гарантируют, что у Ми-28НМ не будет слепых зон во время песчаных и снежных бурь или любых других неблагоприятных погодных условий", — пишет автор.

Кик также добавил, что новые мощные двигатели Klimov VK2500P, а также улучшенные лопасти несущего винта позволят увеличить максимальную скорость на 13 процентов и крейсерскую — до десяти процентов. Этот небольшой прирост в условиях напряженных военных действий "может решить вопрос жизни и смерти" для тех, кого вертолет создан защищать, заключил эксперт.

Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника — расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.

Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач: от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал воздушного судна входит целый набор управляемых ракет. Броня машины способна защитить экипаж от снарядов калибра до 20 миллиметров.