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РИА Новости

Совфед поддержал денонсацию Договора по открытому небу, сообщил источник

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Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова поддержал закон о денонсации Договора по открытому небу, палата намерена рассмотреть документ 2 июня, сообщил РИА Новости источник в российском парламенте.

"Закон о денонсации Договора по открытому небу комитет поддержал", - сказал собеседник агентства.

Совфед рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу 2 июня, также сообщил РИА Новости источник в парламенте.

"Закон о денонсации Договора по открытому небу предлагается вынести на рассмотрение палаты на заседание 2 июня", - сказал собеседник агентства.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.

Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации соглашения в Госдуму, которая на пленарном заседании поддержала документ, после чего он был передан в Совет Федерации. Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД выразили разочарование этим шагом США, заявив, что Вашингтон упустил еще один шанс сделать вклад в укрепление безопасности в Европе.

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