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Российская газета

Видео: американские военные по ошибке захватили завод в Болгарии

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Источник изображения: rg.ru

Вторжение вооруженных американских военных в производственное помещение в болгарской деревне Чешнегирово вызвало большой резонанс среди жителей страны. В социальных сетях появились сотни комментариев, осуждающих действия солдат НАТО.

Инцидент, как сообщает телеканал Nova, произошел 29 мая в ходе учений под Пловдивом. На кадрах записи с камер видеонаблюдений видно, как две группы спецназовцев, держа оружие на изготовку, обследуют цех по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла и прилегающую территорию.



Ворвавшись внутрь помещения, солдаты на английском языке приказали рабочим не двигаться и обыскали помещение, и, узнав об ошибке, покинули объект.

Министр обороны Болгарии Георги Панайотов извинился за инцидент, назвав его "явным недоразумением", и сообщил о готовности компенсировать пострадавшим нанесенный ущерб. Хозяин цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд, получив большую поддержку со стороны жителей Болгарии.


Николай Грищенко

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Болгария
Великобритания
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