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Известия.ru

Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/URA.RU

Россия создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». С таким заявлением в понедельник, 31 мая, выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, постоянное совершенствование боевого состава российских войск необходимо из-за действий Запада.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Данные организационные мероприятия реализуются совместно с поставкой современного вооружения и военной техники, уточнил министр. Он заявил о планах поставить около 2 тыс. единиц оружия в российские войска в текущем году.

Шойгу также подчеркнул, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. Так, страны НАТО и США увеличивают частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации, усиливают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивают число своих учений.

«За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе», — добавил глава военного ведомства.

Накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что модернизация российской армии производится исключительно в оборонительных целях. По его словам, задачей правительства является обеспечение безопасности страны.

Ранее, 24 мая, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Как отметил министр, только на 2021 год на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами альянса. По его словам, РФ вынуждена учитывать эти действия в своем военном планировании.


10 мая президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал «укрепление сдерживания» на континенте. Американский лидер выразил поддержку оборонным позициям альянса.

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1 комментарий
№1
01.06.2021 10:00
"Данные организационные мероприятия реализуются совместно с поставкой современного вооружения и военной техники, уточнил министр. Он заявил о планах поставить около 2 тыс. единиц оружия в российские войска в текущем году"

Современное - это типа Т-72Б3, БТР-82, БМП-3 и БМП-2? А ещё Су-30, Су-34? И уже лет 6-7 лишь по 50 тыс. комплектов "Ратника" в год (они ж на пару лет использования, не на десятилетия)?
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