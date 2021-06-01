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Интерфакс-АВН

Шойгу раскрыл планы по усилению обороны западных рубежей страны

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Россия сформирует на западе страны около 20 новых соединений и воинских частей, это ответ на действия стран НАТО во главе с США, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", - сказал министр на коллегии ведомства в понедельник.

Он отметил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза - страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.

Шойгу заявил, что организационные мероприятия "синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники".

"В текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия", - отметил министр.

Глава военного ведомства также сообщил, что Вооруженные силы РФ постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления. "Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа увеличился на 4%", - отметил он.

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