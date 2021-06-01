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Российская газета

Иранский танк Safir-74 сняли на видео изнутри

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В интернете появилось видео иранского танка Safir-74 (T-72Z). Причем съемки велись не только снаружи, но и внутри машины.

С помощью камеры можно ощутить себя настоящим танкистом. Съемки позволяют осмотреть внутренности танка, увидеть боеукладку и приборы, а также заглянуть в оптику.

Как сообщает блог Юрия Лямина, речь идет об одном из иранских танков Т-54\55\Тип 59, который был глубоко модернизирован по проекту Safir-74 (T-72Z).

Отмечается, что в процессе модернизации, проводившейся со второй половины 1990-х годов, на танки были установлены новые 105-мм пушки, системы управления огнем, системы связи и динамической защиты. Зрители могут увидеть попавшую в кадр и снятую крупным планом систему управления огнем EFCS-3, которая установлена на эти машины.


Михаил Русин

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