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Российская газета

Командующий СФ: "Адмирал Нахимов" станет самым мощным ракетным кораблем

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Источник изображения: Олег Ласточкин/ РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем, оснащенным современным вооружением. В настоящее время он проходит глубокую модернизацию на Севмаше.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" в преддверии Дня Северного флота, который отмечают 1 июня, рассказал командующий СФ Герой России адмирал Александр Моисеев. Кроме "Адмирала Нахимова", Северный флот имеет на вооружение еще один корабль проекта 1144 - "Петр Великий".

"РГ" уже рассказывала о том, что высокий боевой потенциал кораблей проекта 1144 был заложен еще при проектировании. И именно это позволяет провести работы и оснастить "Адмирала Нахимова" самым современным оружием. Крейсер подготовят к испытаниям уже в 2021 году.

Командующий СФ Александр Моисеев также рассказал и о новых современных фрегатах проекта 22350, приписанных к Северному флоту - "Адмирал флота Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". Они оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Многофункциональные корабли способны эффективно решать задачи противолодочной и противовоздушной обороны. Именно они будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного флота.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Пётр Великий
Компании
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
22350
Калибр КР
СФ
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