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ТАСС

Минобороны к 1 декабря создаст управление для работы с искусственным интеллектом

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Министерство обороны России. Архивное фото
Министерство обороны России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Управление будет обладать собственным бюджетом

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Минобороны сформирует к декабрю 2021 года управление по работе с искусственным интеллектом с собственным бюджетом. Об этом сообщил в понедельник член Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Михаил Осыко.

"Могу сказать, что Минобороны приняло решение о создании управления по искусственному интеллекту. <...> Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Соответственно со следующего года в министерстве обороны начнет функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта", - сказал Осыко в ходе сессии "Искусственный интеллект", которая проходит в рамках Международного промышленного форума в Севастополе.

Он уточнил, что управление будет обладать собственным бюджетом. Его функции и задачи будут похожи на те, которые уже несет другое управление министерства - перспективных межвидовых исследований.

"Думаю, что если удастся нам зайти, выполнить и внедрить результаты, то это будет серьезный прорыв, которым грех не воспользоваться. Минобороны будет хорошим драйвером в этом процессе, особенно с точки зрения практического применения - того, чего сейчас не хватает", - добавил эксперт.

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