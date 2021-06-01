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WarSpot

Американцы меняют приоритеты военных закупок

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Источник изображения: warspot.ru

Американские войска начинают глобальную «чистку» и «перестройку». Вчера, 30 мая, портал military.com сообщил о том, что в новом бюджете вооружённым силам разрешили массово списать устаревшую технику и запустить масштабные программы по восстановлению действующих машин вместо закупки нового вооружения.

Ещё одним важным направлением оборонного бюджета на 2022 финансовый год стали программы инвестиций в новые разработки. ВС США намерены существенно преобразиться, чтобы соответствовать имеющимся и перспективным угрозам. 2022 финансовый год для американских вооружённых сил будет началом ряда масштабных программ перевооружения, а также восстановления имеющейся на вооружении техники.

В 2022 году ВВС США намерены списать почти сотню истребителей и 42 штурмовика

Источник изображения: military.com

ВВС США намерены отправить на хранение 201 самолёт. Среди них 42 штурмовика A-10 Thunderbolt II, 48 истребителей F-15C/D Eagle и 47 F-16 Fighting Falcon. ВМС намерены расстаться с 15 кораблями, среди которых семь крейсеров, а закупить только восемь. Что касается сухопутных войск, то здесь планируется сократить закупки боеприпасов и нового стрелкового оружия, поскольку вскоре планируется переход на новый калибр в рамках программы Next Generation Squad Weapon или NGSW.

«Чёрные винтовки» М4 уже вскоре могут уйти в прошлое

Источник изображения: military.com

Администрация президента США Джо Байдена запросила оборонный бюджет в размере $752 млрд. Из этой суммы запрос непосредственно Министерства обороны составляет $715 млрд, (рост на $11 млрд соответствует уровню инфляции). При этом в новом бюджете закрывается пул внебюджетного финансирования, известного как счёт зарубежных операций на случай непредвиденных обстоятельств (overseas contingency operations, OCO). В целом военный бюджет США остаётся в рамках усреднённых показателей за последние тридцать лет — 3,3% от ВВП.

В 2022 году на закупки нового вооружения предусмотрено на $8 млрд меньше, чем в бюджете на текущий год. При этом $5,1 млрд планируется выделить на так называемую «Тихоокеанскую инициативу сдерживания», объектом которой является Китай.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
A-10 Warthog
F-16
NGSW
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