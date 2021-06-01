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ЦАМТО

Запуск новейшего российского радиолокационного спутника отложили на год

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

ЦАМТО, 31 мая. Запуск первого радиолокационного спутника наблюдения Земли "Обзор-Р" планируется в следующем году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко.

Ранее сообщалось, что запуск "Обзора-Р" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк намечается в третьем квартале 2021 года, отмечает агентство.

"Первый "Обзор-Р" стартует в 2022 году", – сказал В.Заичко в интервью журналу "Русский космос", выпускаемом Роскосмосом.

Как сообщалось, старты двух аппаратов "Обзор-Р", изначально намечавшиеся в 2018 и 2020 годах, были отложены на 2021 и 2023 годы. Позднее в пресс-службе Роскосмоса рассказали "РИА Новости", что запуск второго "Обзора-Р" не планируется до 2026 года.

В.Заичко также сообщил, что сейчас орбитальная группировка гражданских российских КА наблюдения Земли состоит из 11 спутников: один "Ресурс-П", пять "Канопусов-В", три "Метеора-М" и два "Электро-Л".

По его словам, в этом году планируется запустить еще один "Метеор-М", в 2022 году – два "Ресурса-П" и один "Кондор-ФКА", в 2023 году – один "Арктика-М" и один "Кондор-ФКА".

Спутник "Обзор-Р" будет решать задачи различных министерств и ведомств РФ: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и другие. Он сможет вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночь затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов. Основной рабочий инструмент спутника – радиолокатор "Касатка-Р", позволяющий получать изображения земной поверхности разрешением до 30 сантиметров на пиксель.

В настоящее время в орбитальной группировке России нет ни одного радиолокационного спутника, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Арктика
Кондор ДЗЗ
Плесецк
Союз-2 РН
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