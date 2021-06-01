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Советская «Двина» успешно сшибает беспилотники противника

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сирийские правительственные войска в рамках тренировки сил противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник зенитным ракетным комплексом С-75 «Двина», сообщил журналистам офицер боевого расчёта ЗРК.

«Мы были на дежурстве и увидели на экране сразу несколько меток летательных аппаратов. Мы тут же объявили тревогу. Быстро поняли, что один беспилотник идет прямо на нас. Сначала мы следили за ним - он был очень далеко, и стрелять по нему было нецелесообразно. Но когда он подлетел ближе и вошел в зону эффективной стрельбы, мы тут же пустили ракету», - рассказал старший лейтенант вооруженных сил (ВС) Сирии Мухаммад Шахшир.

По его словам, ракета попала точно в цель и разрушила ее, отметка от беспилотника исчезла с экрана радара ЗРК. Шахшир добавил, что от момента обнаружения цели до выполнения стрельбы ракетой прошло 10 минут, а от момента пуска до поражения - не больше 30 секунд.

Как рассказал журналистам генерал бригады ВС Сирии, пишет Интерфакс, разработанный в 50-х годах прошлого века советский зенитный ракетный комплекс С-75 является эффективным до сих пор. «У военнослужащих сирийской армии есть большой опыт и навыки по работе с этими системами. Эта техника очень надежна», - отметил генерал.

Он сообщил, что в ходе войны с террористами С-75 также применялся. «Мы сбивали ими современные беспилотники. Наша батарея запустила ракету и сбила один такой беспилотник. Это было год назад», - уточнил офицер. В учениях бригады ПВО также были задействованы зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» и артиллерийские зенитки ЗУ-23 калибра 23-мм.

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Сирия
Продукция
Бук-М2
С-75
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
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