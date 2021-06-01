В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая

Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне "Горностай" в Приморском крае.

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов. Таким мнением поделился с Die Welt немецкий политолог Йоахим Краузе.

По его мнению, о том, что альянс двух стран "уже стал реальностью", говорят несколько фактов. К ним Краузе относит регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения.

Эксперт напомнил, что Россия поставила Пекину такие образцы техники, как ЗРК С-400 и истребитель Су-35, а также принимает участие в создании китайской системы ПРО.

Кроме того, пишет Краузе, Пекин усилил давление на Тайвань сразу после того, как в апреле Москва увеличила количество войск у границ Украины. Это, по его мнению, было сигналом о готовности оказать России военную поддержку при необходимости.

Автор статьи почеркнул, что создание российско-китайского военного альянса мотивировано общими целями двух стран.

"Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов", — пишет он.

По данным Global Firepower Index, Россия и Китай занимают второе и третье после США место по наиболее мощным вооружениям. Таким образом, объединенные силы Москвы и Пекина превосходят американские по количеству, в том числе и в части ядерного оружия, заключил Краузе.