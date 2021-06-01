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ТАСС

Ростех планирует разработать самолетную версию вертолетного двигателя ВК-1600В

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ВК-1600В
ВК-1600В.
Источник изображения: www.uecrus.com

Двигатель будет установлен на пассажирские и транспортные самолеты местных воздушных линий

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха планирует создать самолетную версию двигателя ВК-1600В, разработанного для вертолетов. Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор "ОДК-Климов" (входит в ОДК госкорпорации "Ростех") Всеволод Елисеев.

"Есть заявка, стартует проект самолетной версии этого двигателя - ВК-1600С. Он предполагается к установке на пассажирские и транспортные самолеты местных воздушных линий", - сказал он.

Работы над двигателем ВК-1600В начались в конце 2019 года. Он создается для перспективного многоцелевого вертолета Ка-62. Сегодня в стране нет отечественных двигателей такой размерности. Двигатель-демонстратор ВК-1600В планируют представить на Международном аэрокосмическом салоне "МАКС-2021".

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1 комментарий
№1
01.06.2021 09:38
Больше моторов, хороших и разных!
Такой двигатель подойдет для самолетов класса Let L-610, CASA CN-235, Ан-140.
А заявка есть, вероятно, для проекта ЛКС, которым уже несколько лет занимается ЦАГИ:
Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км. Крейсерская скорость воздушного судна составляет 480 км/ч. Такую машину очень ждут на рынке местных и региональных перевозок России.

Напомним, что двигатель ВК-1600В в классе мощности 1300–1800 л.с. предназначен для вертолета российской разработки Ка-62. В начале 2021 года планируется передать на стендовые испытания двигатель-демонстратор. Сертификация силовой установки ВК-1600В по планам состоится в 2023 году.
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