PTZ-89: истребитель танков по-пекински

Обострение отношений между СССР и КНР, апофеозом которого стал конфликт за остров Даманский в 1969 году, наглядно показало, что полномасштабная война между двумя социалистическими государствами вполне вероятна. Китайское военно-политическое руководство прекрасно осознавало техническое превосходство советской армии (как в качественном, так и в количественном отношении). В поисках путей компенсации своего отставания китайцы обратились к асимметричным мерам. Одним из путей борьбы с танковой угрозой с севера стало развитие концепции пушечного истребителя танков, приведшее к принятию на вооружение машины PTZ-89.

Дивизион PTZ-89 в парке Источник изображения: topwar.ru

Во время Второй мировой войны истребители танков стали одним из основных классов бронетехники. Вооружённые мощными пушками, подвижные и сносно защищённые, они являлись эффективным средством борьбы с вражескими танками. Однако в послевоенные годы этот класс утратил популярность: усиление бронезащиты танков вкупе с развитием противотанковых ракетных комплексов быстро свело на нет роль пушечных истребителей танков. Немногочисленные исключения вроде западногерманского «Каноненягдпанцера» лишь подтверждали правило. Определённое развитие получили лишь лёгкие истребители танков, предназначенные для использования в особых условиях — как с обычными орудиями (американский М56 «Скорпион»), так и с безоткатными (американский М50 «Онтос», японский «тип 60»). С другой стороны, идея пушечного истребителя танков выглядела весьма соблазнительной как простая и недорогая альтернатива технологически сложным ПТРК. В этом аспекте она и привлекла внимание китайских военных. Однако первая попытка создать истребитель танков с безоткатными орудиями не увенчалась успехом — WZ-141, хоть и дорабатывался довольно долго, на вооружение не попал. Более успешной (хотя и не менее продолжительной) оказалась разработка самоходки с обычным гладкоствольным орудием.

Проблема пушки

Ключевым вопросом при создании истребителя танков являлся выбор вооружения. Китайская промышленность производила 100-мм нарезное танковое орудие (копию советского Д-10Т2С), но его мощность явно не отвечала требованиям второй половины 70-х годов. Изучение орудия У-5ТС с захваченного на Даманском танка Т-62 подтолкнуло китайскую конструкторскую мысль в верном направлении: необходима гладкоствольная пушка, ведущая огонь бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами (БОПС). Китайцы попытались приобрести технологию производства 120-мм орудия в ФРГ, но в результате пришлось полагаться на собственные силы.

В 1978 году в КНР была утверждена программа разработки 120-мм гладкоствольного орудия, предназначенного для перспективных танков. Ключевым требованием являлась возможность поражения танка Т-72 бронебойным оперённым подкалиберным снарядом на дальности 2000 м. Уже в 1979-1980 годах начались испытания прототипов орудия, созданных заводом №447. Столь сжатые сроки создания пушки наталкивают на мысль, что китайцам всё же удалось получить доступ к западным технологиям. Результаты испытаний оказались, в общем, положительными.

Прототип истребителя танков PTZ-89 Источник изображения: army-guide.com

В начале 80-х годов Китаю удалось приобрести на Ближнем Востоке экземпляр экспортного варианта танка Т-72. Это обусловило смену приоритетов: теперь для основного боевого танка создавалось 125-мм орудие, скопированное с 2А46. Тем не менее, складывать все яйца в одну корзину китайцы не стали, продолжив также доводку 120-мм пушки. Теперь она рассматривалась как вооружение истребителя танков.

В 1983 году начались испытания усовершенствованного варианта 120-мм пушки с длиной ствола, увеличенной до 52 калибров (западногерманский прототип и, вероятно, ранние варианты китайского орудия имели ствол длиной 44 калибра). Орудие показало неплохие характеристики: его БОПС на дистанции 2000 м пробивал 460 мм гомогенной катаной брони. В то же время сила отдачи орудия делала невозможным реализацию изначального замысла: создания истребителя танков на шасси лёгкого танка «тип 62». Требовалось усиленное шасси, причём желательно уже производящееся серийно. И такой вариант удалось подобрать.

Реализация концепции

Подходящим вариантом стало гусеничное шасси WZ-321, созданное для 152-мм самоходной гаубицы PLZ-83 и впоследствии также использованное в реактивной системе залпового огня PHZ-89. Оно вполне могло выдержать отдачу 120-мм пушки. WZ-321 имело ещё одно преимущество — унификацию с другими типами китайской артиллерии (новый истребитель танков позиционировался именно как артиллерийское вооружение).

Испытания истребителя танков на шасси WZ-321 начались в 1984 году. Через год самоходку впервые продемонстрировали ограниченному кругу официальных лиц. На вооружение её приняли в 1989 году как «тип 89». Уже в новом столетии, с введением унифицированной системы обозначений, самоходку окрестили PTZ-89 (Pao Tujiche Zixing — артиллерийская система штурмовая самоходная).

Орудие, установленное на PTZ-89, снабжено эжектором и теплоизоляционным кожухом Источник изображения: army-guide.com

Истребитель танков полностью сохранил компоновку базовой машины с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения и смещённой в корму башней кругового вращения. Отделение управления с рабочим местом механика-водителя (смещённым к левому борту) расположено между моторно-трансмиссионным и боевым. Ещё три члена экипажа (командир, наводчик и заряжающий) располагаются в башне. Конструкция корпуса и башни — сварная, из стальных бронелистов максимальной толщиной 50 мм (башня) и 10 мм (корпус). Доступ в боевое отделение осуществляется через люки в крыше башни и одностворчатую дверь в кормовой стенке корпуса (служащую также для загрузки боекомплекта).

САУ оборудована 12-цилиндровым дизельным двигателем WR-4B (копия немецкого мотора «Дойц» 12150L) — жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, развивающим мощность 520 л.с. Трансмиссия механическая, планетарного типа. Удельная мощность составляет 16,75 л.с./т, что обеспечивает самоходке неплохую подвижность. Максимальная скорость составляет 55 км/ч, запас хода по шоссе — 450 км. Ходовая часть применительно к одному борту включает ведущее колесо переднего расположения, натяжное — заднего, шесть опорных катков с торсионной подвеской и три поддерживающих ролика. Характерной чертой шасси является неравномерное расположение опорных катков: расстояние между 1-м и 2-м, 3-м и 4-м, а также 5-м и 6-м катками заметно больше, чем между 2-м и 3-м, а также 4-м и 5-м.

PTZ-89 может вести огонь только с места Источник изображения: army-guide.com

Основное вооружение PTZ-89 — 120-мм гладкоствольная пушка, снабжённая эжектором для удаления пороховых газов и теплоизоляционным кожухом. Боекомплект состоит из 30 (по другим данным, из 36) унитарных выстрелов, часть из которых размещена в боеукладке в кормовой нише башни, а часть — в корме корпуса. В некоторых публикациях упоминается наличие на PTZ-89 «полуавтоматической системы заряжания», но по сути речь идёт о досылателе с электроприводом. Заявленная скорострельность — 10 выстр./мин. Вспомогательное вооружение представлено 12,7-мм зенитным пулемётом QJC-88, установленным на турели над люком. В некоторых публикациях упоминается наличие 7,62-мм пулемёта, спаренного с пушкой, но на фотографиях PTZ-89 этого оружия нет. Стабилизатор вооружения отсутствует, поэтому PTZ-89 может вести огонь только с места.

В боекомплект пушки входят снаряды трёх типов — бронебойный оперённый подкалиберный, кумулятивный и осколочно-фугасный. Начальная скорость БОПС составляет 1660 м/с, кумулятивного снаряда — 960 м/с, эффективная дальность огня БОПС — 2500 м, осколочно-фугасным снарядом — 9000 м. На PTZ-89 применена система управления огнём TSFCS-C от танка «тип 79», в базовом варианте включающая дневной прицел, лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Командир САУ располагает упрощённым дневным прицелом.

Батарея САУ PTZ-89 во время учений Источник изображения: slide.mil.news.sina.com.cn

PTZ-89 имеет два блока дымовых гранатомётов (по четыре ствола), расположенных в передней части башни, а также термодымовую аппаратуру, обеспечивающую постановку дымовой завесы посредством впрыска топлива в выхлопной тракт двигателя. САУ оборудована системой защиты от оружия массового поражения и быстродействующей противопожарной системой.

Производство и служба

Считается, что серийное производство истребителя танков PTZ-89 началось ещё в 1988 году, и к 1989 году армия получила первую партию из двух десятков САУ. Серийные самоходки отличались от прототипов несколько изменённой формой башни. Общий объём производства неизвестен: в различных источниках он колеблется от «немногим более сотни» до 230 экземпляров. В любом случае темп выпуска был невелик и не превышал 15-25 машин в год.

Очередная партия PTZ-89 покидает завод Источник изображения: weaponsystems.net

В ходе модернизации в 90-е годы в систему управления огнём самоходки PTZ-89 был введён ночной канал. Также появился новый БОПС, чей вольфрамовый сердечник способен на дистанции 2000 м пробить 550 мм стальной брони (первоначальный вариант снаряда пробивал 460 мм брони). Предпринимались попытки и более глубокой модернизации путём установки орудия со стволом, удлинённым до 58 калибров (его БОПС обеспечивал бронепробиваемость 700 мм на дистанции 2000 м). Однако в серийное производство этот вариант истребителя танков не внедрялся.

САУ PTZ-89 во время занятий на полигоне Источник изображения: topwar.ru

Как мы уже отмечали, в НОАК истребитель танков PTZ-89 считался оружием артиллерии. Соответствующей была и организация частей, вооружённых такими самоходками. Трёхбатарейные дивизионы (по 18 САУ) ввели в состав артиллерийских полков ряда танковых дивизий Пекинского и Цзинаньского военных округов. Однако служба PTZ-89 оказалась сравнительно недолгой — 5 ноября 2015 года эту машину официально сняли с вооружения.

Почему же карьера PTZ-89 завершилась так быстро? Вероятно, причиной стало интенсивное развитие танкостроения в КНР, в результате чего НОАК получила достаточное количество танков — как основных боевых, так и лёгких. В результате гусеничная боевая машина с танковым вооружением, но танком не являющаяся, оказалась попросту ненужной. В то же время, в КНР продолжается развитие колёсных истребителей танков — бронемашин с тяжёлым пушечным вооружением.

Церемония снятия с вооружения САУ PTZ-89 в одном из артполков 39-й армейской группы Источник изображения: slide.mil.news.sina.com.cn

Тактико-технические характеристики САУ PTZ-89 Боевая масса, т 31 Экипаж, чел. 4 Вооружение (боекомплект) одна 120-мм пушка (30 снарядов), один 12,7-мм пулемёт Размеры, мм длина

высота

ширина 8240

3230

2800 Мощность двигателя, л.с. 520 Максимальная скорость, км/ч 55 Запас хода, км 450

Литература:

army-guide.com topwar.ru weaponsystems.net army-guide.com sinodefence.com

Андрей Харук