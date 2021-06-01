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Российская газета

Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет модернизирован

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Источник изображения: rg.ru

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России готовятся к новому этапу модернизации истребителя пятого поколения Су-57. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся над новым этапом модернизации," - сказал в эфире телеканала "Россия-1" Денис Мантуров.

Напомним, что пролет самолетов Су-57 на параде в День Победы в Москве произвел впечатление на знатоков и любителей военной техники за рубежом, которые восхитились возможностями и дизайном истребителя.

В свою очередь в Ростехе сообщили, что планер Су-57 выполнен по интегральной схеме. Вкупе с управляемым вектором тяги двигателей он обеспечивает самолету выдающуюся маневренность. Кроме того, при создании истребителя широко применяются технологии малой заметности - планер имеет обводы, снижающие эффективную площадь рассеяния и придающие самолету хищные черты.

Отметим, что до конца 2024 года в войска должны поступить 22 истребителя Су-57, а до конца 2028 года ВКС России получат в общей сложности 76 самолетов. Причем после 2022 года начнется поставка Су-57 с двигателем второго этапа.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения
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