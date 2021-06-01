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Российская газета

Разработанный в 50-х годах советский комплекс ПВО сбил в Сирии беспилотник

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Источник изображения: Hoangprs5 / wikimedia.org

Разработанный в 50-е годы прошлого века в СССР зенитный ракетный комплекс С-75 "Двина" в очередной раз подтвердил свою эффективность, уничтожив в небе Сирии современный беспилотник. Стрельбы прошли в рамках тренировок ПВО правительственных войск.

Как сообщил ТАСС старший лейтенант вооруженных сил Сирии Мухаммад Шахшир, с помощью радаров ЗРК "Двина" были обнаружены и взяты для сопровождения несколько беспилотных летательных аппаратов.

"Когда он подлетел ближе и вошел в зону эффективной стрельбы, мы тут же пустили ракету", - рассказал офицер. В результате воздушная цель была полностью уничтожена.

От момента обнаружения цели до выполнения стрельбы прошло 10 минут, а от момента пуска ракеты до поражения беспилотника - не больше 30 секунд.

Напомним, что зенитный ракетный комплекс С-75 "Двина" принят на вооружение советской армии в 1957 году. Его боевая карьера началась в Китае, когда в октябре 1959 года был сбит разведывательный вариант самолета Canberra военно-воздушных сил Тайваня. А 1 мая 1960 года в небе над Уралом был уничтожен американский самолет-шпион U-2, пилот которого Генри Пауэрс попал в плен.

Однако звездный час для комплекса "Двина" наступил во время агрессии США во Вьетнаме. При помощи советских офицеров вьетнамские зенитчики уничтожили 1046 американских самолетов. Затем С-75 активно применялся на Ближнем Востоке. Последний известный случай удачного боевого применения этого ЗРК произошел в Йемене, где с его помощью был сбит американский беспилотный дрон MQ-1 Predator.

Для улучшения характеристик С-75 заимствованы технологии современных комплексов С-300ПМУ1. В результате обновленные системы могут успешно поражать различные средства воздушного нападения, в том числе малозаметные крылатые ракеты.


Николай Грищенко

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