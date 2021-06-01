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Известия.ru

Новые ноутбуки на процессорах Baikal могут появиться в 2022 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В России появятся серверы, новые компьютеры и ноутбуки на базе российских процессоров Baikal, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор Baikal Electronics Андрей Евдокимов.

«Предположу, что новые ноутбуки на процессорах «Байкал» появятся к концу 2022 года. Мы обсуждаем несколько таких проектов на Baikal-M, но пока есть некоторые вопросы, которые нужно решать. В первую очередь, это время работы от аккумулятора и внешний вид. В любом случае, думаю, первыми заказчиками этих ноутбуков будут всё-таки госкомпании, а не домашние пользователи», — сказал Андрей Евдокимов.

Также в компании работают над созданием серверного 48-ядерного процессора Baikal-S. Также компания планирует выпустить упрощенную и дешевую версию процессора Baikal-M — Baikal-M Lite. Релиз также вероятен в 2022 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
Ядерный щит
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