Войти
Интерфакс-АВН

Правительственные войска ПВО Сирии сбили беспилотник российским комплексом "Двина"

440
0
0
Зенитный ракетный комплекс С-75 "Двина"
Зенитный ракетный комплекс С-75 "Двина".
Источник изображения: © ТАСС

Алеппо (Сирия). 31 мая. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска в рамках тренировки сил противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник зенитным ракетным комплексом С-75 "Двина", сообщил журналистам в понедельник офицер боевого расчёта ЗРК.

"Мы были на дежурстве и увидели на экране сразу несколько меток летательных аппаратов. Мы тут же объявили тревогу. Быстро поняли, что один беспилотник идет прямо на нас. Сначала мы следили за ним - он был очень далеко, и стрелять по нему было нецелесообразно. Но когда он подлетел ближе и вошел в зону эффективной стрельбы, мы тут же пустили ракету", - рассказал старший лейтенант вооруженных сил (ВС) Сирии Мухаммад Шахшир.

По его словам, ракета попала точно в цель и разрушила ее, отметка от беспилотника исчезла с экрана радара ЗРК. Шахшир добавил, что от момента обнаружения цели до выполнения стрельбы ракетой прошло 10 минут, а от момента пуска до поражения - не больше 30 секунд.

Как рассказал журналистам генерал бригады ВС Сирии, разработанный в 50-х годах прошлого века советский зенитный ракетный комплекс С-75 является эффективным до сих пор. "У военнослужащих сирийской армии есть большой опыт и навыки по работе с этими системами. Эта техника очень надежна", - отметил генерал.

Он сообщил, что в ходе войны с террористами С-75 также применялся. "Мы сбивали ими современные беспилотники. Наша батарея запустила ракету и сбила один такой беспилотник. Это было год назад", - уточнил офицер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-75
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.04.2021
Расчёт на двоих
22.05.2020
Судьба «Каракурта»: распределена первая партия малых ракетных кораблей
23.09.2019
Применение сил и средств РЭБ в войнах и конфликтах ХХI века
10.10.2018
Дамаск получил гибридное оружие
18.04.2018
Тысячи самолетов противника сбили отечественные ЗРК
17.10.2012
Без помощи извне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 11:05
  • 227
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 11:03
  • 20
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 11:00
  • 1
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 10:34
  • 1
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:49
  • 1
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей
  • 01.06 09:38
  • 1
Ростех планирует разработать самолетную версию вертолетного двигателя ВК-1600В
  • 01.06 08:57
  • 55
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 08:17
  • 48
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 06:39
  • 1
Войска на Курилах отрабатывают задачи по приведению в высшие степени боеготовности
  • 01.06 04:35
  • 76
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 04:08
  • 8
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В