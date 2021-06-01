Правительственные войска ПВО Сирии сбили беспилотник российским комплексом "Двина"

Алеппо (Сирия). 31 мая. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска в рамках тренировки сил противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник зенитным ракетным комплексом С-75 "Двина", сообщил журналистам в понедельник офицер боевого расчёта ЗРК.

"Мы были на дежурстве и увидели на экране сразу несколько меток летательных аппаратов. Мы тут же объявили тревогу. Быстро поняли, что один беспилотник идет прямо на нас. Сначала мы следили за ним - он был очень далеко, и стрелять по нему было нецелесообразно. Но когда он подлетел ближе и вошел в зону эффективной стрельбы, мы тут же пустили ракету", - рассказал старший лейтенант вооруженных сил (ВС) Сирии Мухаммад Шахшир.

По его словам, ракета попала точно в цель и разрушила ее, отметка от беспилотника исчезла с экрана радара ЗРК. Шахшир добавил, что от момента обнаружения цели до выполнения стрельбы ракетой прошло 10 минут, а от момента пуска до поражения - не больше 30 секунд.

Как рассказал журналистам генерал бригады ВС Сирии, разработанный в 50-х годах прошлого века советский зенитный ракетный комплекс С-75 является эффективным до сих пор. "У военнослужащих сирийской армии есть большой опыт и навыки по работе с этими системами. Эта техника очень надежна", - отметил генерал.

Он сообщил, что в ходе войны с террористами С-75 также применялся. "Мы сбивали ими современные беспилотники. Наша батарея запустила ракету и сбила один такой беспилотник. Это было год назад", - уточнил офицер.