Командующий Северным флотом рассказал о ремонте атомного крейсера "Адмирал Нахимов"

Александр Моисеев сообщил, что после окончания ремонта этот крейсер станет самым мощным кораблем, вооруженным ракетами

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после окончания ремонта станет самым мощным кораблем, вооруженным ракетами. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"Адмирал Нахимов" в настоящее время проходит ремонт с глубокой модернизацией на АО "Производственное объединение "Севмаш". По его завершении он станет самым мощным кораблем, вооруженным современным ракетным оружием", - заявил командующий.

Однако, по его словам, основу кораблей дальней морской зоны будут составлять фрегаты проекта 22350. "В среднесрочной перспективе фрегаты этого типа будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного флота", - отметил адмирал Моисеев.

"Мы ожидаем и следующий корабль данного проекта, который назван в честь легендарного командующего Северным флотом адмирала Арсения Григорьевича Головко", - заявил он.

Крейсеры проекта 1144 "Орлан", к которому относится и "Адмирал Нахимов", вобрали в себя практически всю номенклатуру боевых и технических средств, созданных в СССР для боевых надводных кораблей к 1970-80-м годам. Главное ударное оружие крейсеров - противокорабельный ракетный комплекс П-700 "Гранит". На корабле установлена двухвальная энергетическая установка в составе двухреакторной паропроизводящей установки.