«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»

Гендиректор Baikal Electronics Андрей Евдокимов — о потенциале отечественного производства электроники

Россия может удовлетворить основные потребности в процессорах самостоятельно уже сейчас, заявил в интервью «Известиям» генеральный директор Baikal Electronics Андрей Евдокимов. Также он рассказал о рисках американских санкций относительно поставок зарубежных компонентов для отечественных компаний, возможностях появления в нашей стране производства ультрасовременных микросхем и шансах РФ стать одним из мировых лидеров в электронной промышленности.

— Сейчас революционными по своей величине считаются чипы на 7 и 5 нм (нанометров). Россия когда-нибудь будет производить такие?

— Все любят писать и говорить про самые передовые технологии 7 и 5 нм, потому что это звучит круто и хорошо рекламируется. Но действительность такова, что даже у 65 нм миллион применений. Взять ту же компанию TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, у которого сегодня есть фабрики для создания тех самых процессоров по семи- и пятинанометровым технологиям. Компания продолжает строить фабрики для производства чипов с топологией 180 и 90 нм. И эти линии загружены на 100%.

Гендиректор Baikal Electronics Андрей Евдокимов Источник изображения: Фото: baikalelectronics.ru

— Почему?

— Потому что вся автомобильная электроника, весь интернет вещей, вся бытовая техника и много чего еще — это «толстые» процессоры, производство которых отлажено почти до совершенства и дает долю брака, стремящуюся к 0%. Дешево, понятно, быстро, эффективно. Во всем, что летает в космос, 5 нм и близко нет. Всё, что ездит и плавает, не имеет даже 28 нм. Процессоры на 65 нм очень актуальны до сих пор. Я это к тому, что в случае гипотетической изоляции от производства передовых процессоров российских процессоров хватит для обеспечения самых основных потребностей государства.

— Разработка и производство каких процессоров возможны в России прямо сейчас?

— С микросхемами на 90 нм. В нанометрах измеряются элементы, составляющие структуру микросхемы процессора: чем меньше элемент, тем больше их можно уместить на площади чипа. У компании «Микрон» есть что-то для производства чипов на 65 нм. Но мы не рассматриваем пока такой вариант, потому что сейчас для наших продуктов эта топология не подходит. Один из наших основных продуктов — процессор Baikal-M — спроектирован с топологией 28 нм. Их производство мы заказываем в Тайване у компании TSMC. По такой же модели сегодня работают Nvidia, AMD, Apple. Можно, конечно, спроектировать Baikal-M и под 65 нм, но тогда он будет дорогим и не столь эффективным.

— Но всё же России нужно стремиться к производству процессоров по семи- и пятинанометровым техпроцессам?

— Нужно стремиться стать частью мира современной микроэлектроники. Представьте себе торт-медовик — много тонких слоев. Разделение труда в микроэлектронной отрасли, во главе которой стоят процессоры, устроено примерно так же. Какие-то компании производят химию для вытравливания микросхем, кто-то производит одни станки, кто-то — другие, кто-то делает лазеры для станков третьего типа и так далее. Если страна — часть «пирога», без которой невозможно его существование, то ей обеспечено технологическое благополучие. В противном случае мы рискуем стать страной «третьего мира». Сейчас невозможно быть страной «первого мира», выращивая бананы или добывая полезные ископаемые. Мне кажется, в России это понимают и очень многое делают, чтобы стать частью «пирога».

— Что, например?

— Самое главное, наверное, то, что в прошлом году была утверждена Национальная стратегия развития электронной промышленности до 2030 года. Согласно ей, в России должны появиться фабрики по производству чипов с топологией до 5 нм.

Фото: Global Look Press/Heiner Heine Источник изображения: iz.ru

Один только анонс такого плана улучшает ситуацию, поскольку обращает внимание людей на отрасль. Подрастающее поколение видит, что это перспективно, и идет учиться по соответствующим профилям. Инженерные специальности снова в моде, микроэлектроника — тоже. Значит, появятся новые инженерные центры, новые образовательные программы. Количество специалистов будет расти. А специалисты для этой отрасли — главный ресурс. Если предел технологического прогресса и будет достигнут, то ограничивающим фактором станут не деньги, а люди.

Может быть, стратегия будет эффективной не на 100% и не сделает в момент Россию самой конкурентоспособной в мире, но она всё равно даст многое. Даже если получится фабрика не на 5 нм, а на 16 нм, это будет великолепно. Любая фабрика точно позволит России стать более независимой от иностранной электроники и усилит инженерный потенциал. Дальше появятся стимул и перспективы для поиска своей ниши в полупроводниковой отрасли, которая, напомню, состоит из множества специализаций с критической зависимостью друг от друга. Будет сложно, но я считаю, возможно всё.

— Какие проблемы могут возникнуть на пути к этой цели?

— У нас непростая ситуация с кадрами. Сложные технологии требуют квалифицированных людей с богатым опытом. В России, если мы говорим про программирование, такие кадры есть. Специалистов для физического дизайна микросхем уже меньше. Технологов и инженеров, по нашим ощущениям, совсем мало.

— Приобретение подержанного оборудования упростит путь России к созданию своих фабрик?

— Ничего плохого в этом нет, здесь речь не об автомобиле с моторесурсом. Если при должном обслуживании необходимая России техника работала нормально, то почему бы ее не купить. Подозреваю, что неновый степпер (установка, которую используют при изготовлении полупроводниковых интегральных схем. — «Известия») будет уже очень хорошо настроен и отлажен, что только сохранит время и деньги покупателя. Бывает, целые производственные линии покупают, и ничего — всё работает. Покупка использованного оборудования — это не хорошо или плохо, а просто нормально. В случае с началом производства в России, возможно, это будет даже логичным шагом.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков Источник изображения: iz.ru

— Не боитесь, что в случае политического обострения Baikal Electronics отлучат от TSMC так же, как раньше отлучили Huawei?

— Это фундаментальный риск, которому подвержены все российские производители чипов. Сделать с этим что-либо сложно, потому что лучшего сервиса, качества и скорости, чем TSMC, вы не получите нигде. Есть гипотетическая возможность перебросить заказы на другого производителя, но это большие расходы и задержки. Обозначенная закономерность характерна для любого производителя чипов.

— Кто может стать гипотетической альтернативой TSMC в производстве ваших процессоров на 28 нм?

— Можно попробовать перенести производство Baikal-M, например, на китайскую фабрику SMIC. Отмечу, что санкции ведь не подразумевают прямой запрет США для TSMC не работать с Huawei. Huawei просто попадает в список организаций, которым запрещена поставка американских технологий, а дальше каждый полупроводниковый производитель на свой страх и риск решает, есть у него американские технологии или нет.

— Учитывая нынешние политические факторы, в России появятся компьютеры и смартфоны на отечественных процессорах?

— Компьютер на российском процессоре? Вот он, я на нем работаю и ничего, даже не ругаюсь (смеется). Серверы? Будут. Ноутбуки? Точно появятся. Мы активно участвуем в реализации всех этих проектов. Смартфоны — это сложный вопрос, так как это очень оптимизированная система. Сейчас создание такой системы в России мне представляется с трудом. Специфический продукт.

— Могут ли компьютеры на «Байкале» через пять лет стоять в магазине рядом с компьютерами на Intel и AMD и конкурировать за внимание рядового пользователя?

— Пока мы не рассматриваем рынок конечного потребителя как целевой. Но всё может измениться, когда выйдет следующее поколение наших процессоров и мы с нашими партнерами на их базе создадим хорошую оптимизированную рабочую станцию или хороший оптимизированный ноутбук — тогда его можно будет направить в том числе и в консьюмерский (потребительский) сегмент. Пока об этом говорить всё-таки преждевременно, но планы у нас, безусловно, наполеоновские.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Источник изображения: iz.ru

— А когда ждать новые ноутбуки на ваших процессорах?

— Точно ответить на этот вопрос не могу, но предположу, что новые ноутбуки на процессорах «Байкал» появятся к концу 2022 года. Мы обсуждаем несколько таких проектов на Baikal-M, но пока есть некоторые вопросы, которые нужно решать. В первую очередь это время работы от аккумулятора и внешний вид. В любом случае, думаю, первыми заказчиками этих ноутбуков будут всё-таки госкомпании, а не домашние пользователи.

— Ноутбуки — это самый амбициозный проект Baikal Electronics, над которым компания работает прямо сейчас?

— Самый большой и амбициозный проект — это серверный 48-ядерный процессор Baikal-S. Для нас он и по значению, и по сложности несравним, например, с Baikal-M Lite — упрощенной, более дешевой версией Baikal-M. Сейчас разработку продуктов на Baikal-S ведут пять российских компаний. В основном это серверы и системы хранения данных в разном формате.

— И всё же, что с Baikal-M Lite, который некоторые ждут из-за его дешевизны?

— Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы выпустить свои флагманские продукты из нашей линейки процессоров. В первую очередь получить заказанные нами 130 тыс. штук Baikal-М и запустить производство Baikal-S. Это для нас две равнозначные задачи самого высокого приоритета. Запланированный релиз Baikal-M Lite, скорее всего, будет в 2022 году.

Роман Кильдюшкин