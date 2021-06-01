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Российская газета

Российские и белорусские военные совместно отразят нападение условного противника

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Источник изображения: rg.ru

Военнослужащие России и Беларуси начали подготовку к проведению в начале осени совместных масштабных учений. Более того в них будут задействованы и военнослужащие других стран. Об этом в интервью официальной газете министерства обороны РФ "Красная звезда" сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

По его словам, запланированное на сентябрь совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Республики Беларусь "Запад-2021" станет "главным мероприятием подготовки органов военного управления, войск (сил) в текущем учебном году". Отмечается, что в ходе учения будут отработаны совместные действия по выполнению учебно-боевых задач армиями Союзного государства. "Кроме того, для участия в учении приглашены иностранные государства в составе коалиционной группировки войск (сил), особенностью совместных действий которой станет достижение тактической совместимости органов управления и войск для отражения нападения условного противника и нанесение ему поражения, не позволяющего вести дальнейшие боевые действия", - рассказал генерал Бувальцев, уточнив, что в рамках предстоящего учения будут продемонстрированы боевые возможности современных образцов вооружения и военной техники.

"Уже проведена рекогносцировка районов проведения совместного стратегического учения, организована подготовка соответствующих полигонов к размещению войск (сил) и выполнению учебно-боевых задач. Начата подготовка войск (сил) по их передислокации в районы проведения учений", - заключил военачальник.


Иван Петров

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