Военный Совет ВМФ подвел итоги зимнего периода обучения на флоте

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - На расширенном заседании Военного Совета Военно-Морского Флота (ВМФ) под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в здании Главного Адмиралтейства подведены итоги зимнего периода обучения 2021 учебного года, сообщщает в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В заседании Совета приняли участие начальники органов военного управления Главного командования ВМФ, командование Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. В своем выступлении на заседании Военного Совета главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сказал: "Необходимо отметить, что подготовка Военно-Морского Флота проводилась в условиях высокой динамики развития военно-политической обстановки в морских акваториях по периметру границ Российской Федерации"", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Евменов, которого цитирует военное ведомство, в частности, сказал: "В этих условиях Военно-Морской Флот эффективно выполнял задачи боевой службы практически во всех районах Мирового океана прежде всего в интересах стратегического сдерживания. Силы и войска флотов, Каспийской флотилии приняли участие в ряде мероприятий боевой подготовки, где подтвердили свою способность решать задачи любой сложности".

По словам главкома ВМФ России, "на высоком уровне были отработаны задачи в рамках комплексной арктической экспедиции "УМКА-2021", в ходе межвидового командно-штабного учения с Северным флотом и внезапной проверки боевой готовности Вооружённых Сил. При этом была продемонстрирована высокая выучка личного состава, подтверждена способность Военно-Морского Флота решать задачи в любых условиях обстановки".

Адмирал напомнил участникам мероприятия, что "в этом году, наряду с участием ВМФ в учениях различного масштаба, знаковым мероприятием станет 5-й Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте и Военно-морские парады на флотах (Каспийской флотилии)".

Одной из ключевых задач ВМФ России в летнем периоде обучения, по словам Евменова, станет подготовка сил и войск флотов и Каспийской флотилии к совместным действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) к выполнению задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ в Мировом океане, в том числе и в Арктической зоне.